　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／2024大選民調 侯友宜信任度71.9%勝賴清德！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

美麗島電子報最新民調顯示，今年10月民眾對於2024總統大選可能人選的信任指數，新北市長侯友宜以71.9%居冠，副總統賴清德及桃園市長鄭文燦分別以58.7%、58％緊追在後，其次是朱立倫53.5％；台北市長柯文哲則僅有45.9％。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，賴清德、鄭文燦會鬥到至死方休，因兩人民調十分接近。《雲端最前線》27日邀請台北市議員鍾小平、桃園市議員王浩宇、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲新北市長侯友宜於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）26日為中天新聞台換照進行史上首次「換照聽證會」，旺旺集團創辦人蔡衍明親自出席。對於各界揣測將「關中天」，ＮCC也在聽證會前夕發表聲明，強調將依法行政、進行專業嚴謹審查，呼籲媒體勿以臆測影響聽證程序，並針對中天提出8大疑問。

美國大選臨近，民主黨候選人是喬．拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」不斷爆出新進度。美國媒體26日再爆出5封簡訊，杭特自述被母親吉爾．拜登（Jill Biden）指控與特定「兒童們」有不當性關係。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
國旅補助再+1！「進擊券」住宿省500元
張庭「家裡都是錢」砸73億買大樓！豪氣寵17年閨蜜：一層樓送
內湖直擊！大陣仗「裝甲車隊」疾駛上陽明山
男賭氣開瑪莎拉蒂自撞公車亭天價維修費曝光！車主崩潰
拜登兒與亡兄女兒脫衣畫面流出　提前投票選民崩潰要改投川普
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝龍介賭輸！今下午赴台中葫蘆墩公園跳溪…網嚇傻：5天前才出事

快訊／蔡英文「國情報告」美豬牛破局　民進黨挾多數表決輾壓在野黨

雲端最前線／2024大選民調 侯友宜信任度71.9%勝賴清德！

塵暴5年後...議員促八仙樂園重建　侯友宜：業者不想見我

陳菊：人權不分藍綠、性別　從未收到「丁允恭案」陳情信

反萊豬爆口角！豬農扯蔡英文沒兒女　莊瑞雄嗆「嘜歐北供」

北市成亞洲第一！同志遊行前夕　柯文哲簽署加入「國際彩虹城市網絡」

陳其邁開鍘酒駕警察被嫌出手太重　直接記2大過免職關鍵原因曝

影/美國677億售台「岸置魚叉反艦飛彈」　總統府：防衛戰力現代化

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

小琉球民宿一晚280元？他秒下訂　事後「價格漲6倍」...業者出面喊冤

謝龍介賭輸！今下午赴台中葫蘆墩公園跳溪…網嚇傻：5天前才出事

快訊／蔡英文「國情報告」美豬牛破局　民進黨挾多數表決輾壓在野黨

雲端最前線／2024大選民調 侯友宜信任度71.9%勝賴清德！

塵暴5年後...議員促八仙樂園重建　侯友宜：業者不想見我

陳菊：人權不分藍綠、性別　從未收到「丁允恭案」陳情信

反萊豬爆口角！豬農扯蔡英文沒兒女　莊瑞雄嗆「嘜歐北供」

北市成亞洲第一！同志遊行前夕　柯文哲簽署加入「國際彩虹城市網絡」

陳其邁開鍘酒駕警察被嫌出手太重　直接記2大過免職關鍵原因曝

影/美國677億售台「岸置魚叉反艦飛彈」　總統府：防衛戰力現代化

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

超刺激住房優惠！盲按碼表默數10秒　對中秒數區間現折1000元

民間版觀光補助11月開跑！3步驟下載「進擊券」　國旅住宿省500元

叫不出她名！被誤認「秀蘭瑪雅」出道17年歌手差點崩潰

害怕上卡車！暖爸分解「狗蹲跳躍」示範2次　成功突破牠心防

中職／悍將魔鬼秋訓來了　洪總：大家要快快樂樂用心練球

台64驚悚逆向畫面曝！超級三寶開車上演玩命關頭　重機搏命秒閃

不能出國沒關係！「頭等飛機餐」賣場吃得到　紅酒燉牛肉飯、牛肉麵都有

G6菜鳥先發對決光芒王牌　運彩看好道奇奪冠

9人雨中哀悼去世家人　屋頂突然倒塌...5女睡夢中被活埋

川普怒斥「60分鐘」主持人畫面曝！氣到突然離開現場

政治熱門新聞

陸軍同志新人閃照曝　首次加入三軍聯合婚禮

教召大漏洞曝光！檢察官點出關鍵

陳時中被轟下神壇！北市長之爭又現三腳督　4伏兵猛划水

淡水驚見反空降樁？一大片白色密集長方柱　陸軍：農業用

兩架共機擾台　空軍廣播驅離

中天新聞台換照7鑑定人有2位不予換照

陸軍：明年6月完成烈嶼守備大隊戰車更換

陳其邁開鍘酒駕警察被嫌出手太重　直接免職關鍵原因曝

宋興洲：美國不會打破一中原則

吳怡農空降？林智堅接班人提前開打　除了鄭宏輝還有2位也被點名

總統令：任命林碧霞為原住民族委員會副主委

蔡衍明：本想當年輕人的偶像　卻意外成嘔吐的對象

民進黨：各政黨應尊重NCC依法審查中天

蔡衍明稱「受屈辱」：中天要關都沒其他新聞台報耶

更多熱門

相關新聞

國民黨團要求蔡英文道歉、赴立院國情報告　遭民進黨多數否決

國民黨團要求蔡英文道歉、赴立院國情報告　遭民進黨多數否決

針對政府開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，國民黨團提案請蔡英文針對放寬美豬美牛進口到立法院進行國情報告，並對黑箱開放萊豬進口公開道歉。立法院長游錫堃27日召集朝野協商後，公決案交付院會表決，最終民進黨挾人數優勢，兩案皆遭否決。

民進黨：各政黨應尊重NCC依法審查中天

民進黨：各政黨應尊重NCC依法審查中天

小英基金會被控附隨組織　綠營嗆爆吳怡玎

小英基金會被控附隨組織　綠營嗆爆吳怡玎

藍委要求黨產會調查　小英基金會回應了

藍委要求黨產會調查　小英基金會回應了

國民黨喊「兩岸旅遊泡泡」超前部屬： 數十萬台商等回家過年

國民黨喊「兩岸旅遊泡泡」超前部屬： 數十萬台商等回家過年

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播民進黨國民黨鍾小平王浩宇李兆立楊文嘉王時齊時代力量

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

吳宗憲打疫苗身體巨大變化：我後悔了

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

不會立中柱！台中女遭房東趕走

被酸Hermès都不會唸！歐陽妮妮：講正確又罵我做作

即／爸媽前晚吵架　蘆洲11歲女童校內墜樓

沒錢也能叫外送？內行怒：僅司機知道

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

人夫瞞荒唐性史！高燒送醫驗出愛滋

「重量級女囚」打趴大姐頭！還性侵室友：紅燈擋不住流氓

他開海神撞公車亭半毀　車主全目睹

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面