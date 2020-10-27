雲端最前線／2024大選民調 侯友宜信任度71.9%勝賴清德！

新聞節目中心／綜合報導

美麗島電子報最新民調顯示，今年10月民眾對於2024總統大選可能人選的信任指數，新北市長侯友宜以71.9%居冠，副總統賴清德及桃園市長鄭文燦分別以58.7%、58％緊追在後，其次是朱立倫53.5％；台北市長柯文哲則僅有45.9％。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，賴清德、鄭文燦會鬥到至死方休，因兩人民調十分接近。《雲端最前線》27日邀請台北市議員鍾小平、桃園市議員王浩宇、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）26日為中天新聞台換照進行史上首次「換照聽證會」，旺旺集團創辦人蔡衍明親自出席。對於各界揣測將「關中天」，ＮCC也在聽證會前夕發表聲明，強調將依法行政、進行專業嚴謹審查，呼籲媒體勿以臆測影響聽證程序，並針對中天提出8大疑問。

美國大選臨近，民主黨候選人是喬．拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」不斷爆出新進度。美國媒體26日再爆出5封簡訊，杭特自述被母親吉爾．拜登（Jill Biden）指控與特定「兒童們」有不當性關係。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。