又是樁腳替買票！遞補不到1年　苗縣議員許津溶連2屆當選無效　

▲2018年11月剛遞補的民進黨苗栗縣議員許津溶，本屆又因樁腳涉嫌替她買票，台中高分院29日判決當選無效確定。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

民進黨苗栗縣第1選區議員許津溶（原名許櫻萍），於2014年議員任期時，因樁腳賄選而宣判當選無效遭解職；2018年選舉捲土重來，卻高票落選；又因同選區當選人謝文禓涉賄當選無效確定遞補上任。許遞補不到1年時間，又因樁腳涉嫌替她買票，台中高分院29日判決當選無效確定，缺額將由同選區的胡忠勇遞補。

許津溶在2014年時，當選苗栗縣第18屆縣議員，但被同選區落選的胡忠勇，認為其樁腳向選民賄選，因而提出當選無效之訴訟，2016年2月被台中高分院判決當選無效確定而解職，胡忠勇遞補上任。

經過2年後，許津溶在2018年第19屆議員選舉時捲土重來，但卻是高票落選，但又因同選區的當選人謝文禓涉賄宣判當選無效，許於2018年11月8日公告遞補；當時第3順位的胡忠勇，又認為其樁腳在選舉期間，向大樓管理員進行買票行為，再度對許津溶提出當選無效之訴，一審判決當選無效，她不服上訴二審。

胡忠勇向法院主張，許的樁腳楊男於投票前的11月22日，以每票1000元的代價，向2棟大樓的管理員進行賄選；但許津溶則否認楊是樁腳或競選團隊成員，她表示楊只是熱心的支持者，且楊不是向管理員賄選，是委託管理員分發文宣品。

但法官認為，2位管理員證述，楊男掏錢時語出「拜託支持許櫻萍」，楊男確實是要求2人投票支持許；且楊男自上一屆議員選舉就為許助選，並在許當選後擔任其秘書，並在競選期間曾多次與許同車定點拜票，也曾協助處理路邊競選旗幟，是許選戰團隊核心要角，而非一般熱情支持者。

經綜合各項事證，認定許津溶知情、授意或容許由楊男進行賄選，故判決許津溶當選無效。

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