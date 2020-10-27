炒飯直逼便當價…他檢討成本「賣這麼貴？」　網曝關鍵狂吐槽

▲外面小吃店一份炒飯通常都要60元起跳。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

炒飯是台灣常見的小吃，價格實惠又飽足感十足，很受學生、小資族的歡迎。不過，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說炒飯不過是白飯、蛋、肉絲、少量蔥配色，要用的材料很少，成本應該也不高，但一份的價格卻直逼一個便當，忍不住好奇問卦「炒飯成本這麼低的東西怎麼賣這麼貴啊？」

這位網友文中表示，他在台北吃一份肉絲蛋炒飯要80元，「為什麼可以這麼貴呢？」看一看食材，只需要白飯、雞蛋ˋ肉絲和少許蔥花，「成本不到20元，竟然就要賣80元，怎麼這麼盤？不過炒的香的真的很好吃就是。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，馬上有人留言曝關鍵，「貴在店租」、「工資、店租、水電、廣告、管理」、「你不知道你在吃房租嗎」、「人工很便宜；店租很貴……你知道租金佔了幾%嗎」、「店租人工都不用錢就是了」、「租金啊！」

還有網友忍不住吐槽，「你怎麼不在家自己炒」、「炒得好吃不容易捏」、「技術才是貴的原因」、「賣超過成本價都罪該萬死」、「技術啊，不然你自己來」、「炒飯又熱又累，現點現作，工錢很貴的，不像自助餐大鍋炒一次可以賣幾十人份」、「人工費，食材費，還有備料時間。」