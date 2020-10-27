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掃光飯店備品很小氣？　旅館業者親曝「真相」：希望客人全拿走

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▲飯店,飯店房間,飯店備品,備品,飯店櫃台,泳池,飯店大廳,插座,泰國飯店,飯店休息區。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲飯店都會替客人準備備品。（示意圖／記者彭懷玉攝

記者施怡妏／綜合報導

飯店都會替客人準備牙刷、沐浴乳等備品，有些人習慣退房前將沒使用到的消耗品帶走，有網友先前在PTT發文，認為男友掃光飯店備品的行為很誇張，很像是在貪小便宜，貼文發出後引起許多網友留言，一名旅館業從業人員現身說明，「消費者已經付過錢，當然可以帶走，甚至我們會希望客人帶走。」

一名旅館業從業人員在PTT回文說明，「在房間內所有的消耗品，一開始都有計算在房間費用成本內，所以本來就是提供給客人取用的」，若客人覺得不夠用，在合理範圍內有些旅館也會免費再添加，「外帶也是可以的」。

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其實這篇貼文是2017年所發布，近日再度被網友翻出來討論，對此，該名從業人員在文中寫道，「我們甚至希望客人可以帶走備品」，因為上面都會有飯店的LOGO，等於做了免費的宣傳廣告。至於這樣的行為是不是「小氣」，他則表示，「本來就是消費者已經付過錢的啊，當然可以帶走」。

▲飯店,飯店房間,飯店備品,備品,飯店櫃台,泳池,飯店大廳,插座,泰國飯店,飯店休息區。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲備品上都會有飯店的LOGO，飯店人員都會希望客人帶走，等於做了免費的宣傳廣告。（示意圖／記者彭懷玉攝）

此外，他還解釋台灣的旅館為何價格如此昂貴，「旅館的成本都是在房租太高，有的甚至佔到6-7成」，加上裝潢、維修、人事成本、消耗品等，價格才會高的可怕，「為什麼西門北車最近房價這麼便宜，因為業者現在就是從3月起擺爛不交租，反正官司打了還要很久不如便宜賣搶現金，等執行完的時候脫產，公司解散重新來就好」。

本站昨日曾報導《男友住飯店「掃光消耗品」！她照做被朋友笑…網怒：不是貪小便宜》，許多網友透露，他們去住飯店也習慣把消耗品帶走，小包裝的沐浴用品之後自己出去玩也用得到，且這些東西原本就含在房價內。

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