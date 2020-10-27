在IG瘋傳的「土石流和牛泡芙」　竟然來自連鎖吃到飽火鍋？！

▲視覺、味覺兼具融合的「土石流和牛泡芙」。（圖／饌和牛提供，下同）

圖、文／饌和牛提供

近日在IG與臉書瘋傳的「土石流和牛泡芙」，圖片中出現手拍和牛漢堡肉佐以肉汁、起司與蜂蜜芥末，覆以香脆的日式泡芙，咬一口一如其名瞬間在舌尖潰堤，很難想像是來自連鎖吃到飽火鍋的創意料理。由台灣餐飲新貴「肉多多集團」衍生的新品牌「饌和牛」，今年10月上旬於台南開出第一家門店之後，在當地掀起和牛火鍋吃到飽的熱潮，集團也乘勝追擊，隨即在10月下旬插旗台中，以2年開出超過30家直營門店的肉多多火鍋的品質保證與成功經驗，鎖定以「和牛火鍋領導品牌」為目標。

除了主打佈滿誘人油花與紋路的M9+級澳洲和牛，以及視覺、味覺兼具融合的「土石流和牛泡芙」，「饌和牛」菜單中的另一亮點，是全台吃到飽火鍋中首創先例，由專人在桌邊手作湯頭（日式壽喜燒／日式味噌牛奶湯／養顏蕃茄湯／韓式大醬湯／饌麻辣）。以「養顏蕃茄湯」來說，服務人員先以奶油和洋蔥炒香，加入蕃茄糊、蕃茄醬與新鮮蕃茄拌炒，佐以羅勒帶出酸、甜、鮮的多層次口感，更增添湯頭的醇香與厚度。

「饌和牛」目前價格帶分別為498／638／726元（位） ，其中最高價的726元品項，消費者可以在90分鐘內盡情享用「土石流和牛泡芙」「黑金和牛肉燥飯」「極致饌和牛手捲」「M9+級澳洲和牛」與「熱燄炙燒骰子和牛」所組成的「和牛五重奏」，顛覆以往「吃到飽=廉價食材」的刻板印象。即日至11/30台中漢口店試營運期間，特別加碼用餐即贈「北海道生食級炙燒干貝」乙份。（價值199元）

【饌和牛–台中漢口店】

台中市北區漢口路四段72號2樓（04）2298-5700

【饌和牛–台南大遠百公園店】

台南市中西區公園路60號4樓（06）224-1788