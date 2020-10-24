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「EUM900電聯車」來了！10/25花蓮站秀一波　2021過年前上路載客

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▲EMU900、最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲EMU900電聯車今日交車。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

為逐步淘汰老舊列車，交通部台鐵局投入253億元，採購520輛EUM900型通勤電聯車，首批20輛、2列車今（24）日交車，明日上午10時至下午4時一列全新的EUM900型通勤電聯車，將在花蓮車站舉辦新車見面會，前200名拍照打卡的民眾還可獲限量好禮。完成檢測後預計明年農曆年前投入服務。

台鐵局為了迎接首批EMU900型通勤電聯車抵臺，出動「DT668國王蒸汽火車」搭載與會貴賓及事前報名的100位民眾，今由花蓮站行駛至花蓮港參加「幸福900　微笑登臺」新車抵臺活動。

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▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼EMU900電聯車車廂內部設有孕婦座位與無障礙空間。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

台鐵局指出，全新採購的EMU900型通勤電聯車採用10輛編組配置，相較於臺鐵現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用8輛編組，透過內部空間優化設計配置，每列車運能將可提升約40％。

EMU900型通勤電聯車提升列車控制監視系統(TCMS)功能，增設能夠顯示列車上的主要及次要系統性能情況的介面，針對各車廂溫度、車門狀態及車廂火災預警偵測等方面，可個別調整或主動提出告警及故障顯示處理指示等操作功能，提升旅客乘車舒適度及安全性。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車車廂內部可利用空間更大，腳踏車也可擺放更多台。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

車廂內照明亮度可隨內外環境自動調節，提升乘客舒適感，並達節能效果；因應國人自行車休閒旅遊需求日增，增加自行車放置空間至可停放12輛；首創「好孕到」座位區，除設置嬰兒推車停放區，孕婦乘車需要座椅時，感應器將啟動標示燈與音樂提醒乘客讓座；列車輪椅位增加至8個，並集中設置於方便列車長就近提供服務的第6車，提供更優質貼心的無障礙服務。

另外也增設車廂錄影設備，在車廂內安裝監視器，監控車門及車廂，以確保旅客乘車安全性。並簡化車廂內外部指標系統設計，減少重複提醒，去除不需要之多餘文字。

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

▲▼一列車配置3間廁所。（圖／台鐵局提供）

▲▼最美區間車亮點。（圖／台鐵局提供）

為了讓更多民眾能夠一睹EMU900型通勤電聯車的微笑魅力，首批抵臺的2列電聯車，今(24)日在花蓮港於完成卸裝作業後，將於明（25）日首創將1列10輛編組全新EMU900型電聯車移至花蓮車站舉辦「新車見面會」，展示時間為10月25日上午10時至下午4時，前200名拍照打卡的民眾還可獲得限量好禮。

首批抵臺的2列車將進行各系統設備靜態測試及整備，以及動態運轉行駛等相關驗證測試，為確保新購車輛品質與營運安全，臺鐵局訂有可靠度、可用度、維修度及安全性（RAMS）相關規定，待取得驗證合格文件後，預計於明(110)年農曆年前正式加入營運車隊。

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

▲EMU900型「最美區間車」將於明年過年前上路載客。（圖／台鐵局提供）

本件採購案共計向韓國現代樂鐵公司採購520輛EUM900型通勤電聯車，採購金額約253億元，今(24)日交車2列共20輛，其餘500輛將分別於110年交車10列共100輛、111年交車12列共120輛、至112年交車28列共280輛，臺鐵將配合交車期程，逐年汰除舊車，達成車輛更新的計畫，進而提升整體服務品質與行車安全。

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