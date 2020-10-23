　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳提升後備戰力「越級呈報」蔡英文　國防部駁斥：政院皆充分掌握

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應兩岸情勢緊張，國防部加速調整軍力整備，不過外傳國防部越過行政院，直接向總統呈報提升後備戰力規劃，引發政院不滿。對此，國防部23日駁斥，相關規劃進度行政院皆有充分掌握，媒體報導內容純屬臆測，與事實不符。

有網路媒體22日報導，因應台海情勢變化，國防部擬在2022年推動「提升後備戰力」專案，包括後備軍人召訓頻次與天數、後備旅數量、年召訓量都將提升，其中訓練機構將增加5個甲種旅及3個訓練中心，員額數估增5300人，專案內容拍板後國防部卻繞過行政院，由國防部長嚴德發先行向總統呈報，事後也未將報告提報行政院，引發行政院不滿。

對此，國防部23日表示，有關國防部赴立法院實施「提升後備戰力」專案報告，是依照作戰任務需求，提出擴編召訓機構增加員額及教召薪資加成等規劃，相關規劃進度行政院皆有充分掌握。

國防部說明，針對所需增加預算配賦，國防部將依規定於陳報行政院同意後，納入111年度以後施政預算籌編程序檢討編列，全案目前仍在執行細部規劃作業中。

國防部指出，本案後備組織調整各法案，均已於9月17日呈報行政院審查；全案後備戰力規劃執行實施計畫完成後呈請行政院核定。

國防部強調，提升後備戰力為國家重要政策，值此區域環境嚴峻時刻，懇請媒體善盡公器責任，避免訛傳不實消息，影響國人視聽。

其他人也看了這些...

徐巧芯列嚴德發5矛盾：前言不對後語　真是莫名其妙
「女性志願役vs.4個月役男」誰戰力強？　國防部給答案
嚴德發稱軍事訓練役延長「戰力下墜」　國防部：將影響志願役員額

更多熱門新聞...

嚴德發：總統若下戰爭動員令　第一時間作戰主力45萬人
空軍兩週再派373架次攔截共機　國防部：年底前恐將維持常態
美國對台軍售首度釋出「距外陸攻飛彈」　反制共軍防空火力網

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
公車變摩鐵！司機激戰人妻26回　警察夫目睹綠爆
快訊／林口洗車場老闆遭砍「臟器外露」亡　兇手投案了
阿拉伯王子沉睡15年…聽到她呼喚動了！17秒片感動19萬人
台南弒母「8大兇器」曝光！　9月兒子才回來同住發生悲劇
零股交易將登場！「只要3000元」就可買台積電
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴品妤一夕變長髮現身立法院　男女立委圍觀摸不停

北市砸70萬找網紅振興商圈　王鴻薇爆「分享數掛0」批亂花錢

詹江村深夜直播！下秒起身解褲頭　作勢秀屁證清白…網嚇壞：別啊

傳提升後備戰力「越級呈報」蔡英文　國防部駁斥：政院皆充分掌握

北市大安區瓦斯外洩　議員爆竟用膠布「綑一綑」埋回去

「台中陽明山」大坑9號步道新裝亮相　盧秀燕： 吸人潮振興經濟

丁允恭爆「詹江村曾言語性騷女友」　關鍵對話曝光！杏仁哥也在旁

「高雄肉燥飯爭霸賽」23日開放報名！陳其邁：不怕貨比貨

丁允恭：村長性侵新聞還比我小　LINE訴苦「我被萬人唾棄」對話曝

搶疫情經濟！全球首艘復航郵輪抵高雄...陳其邁化身領隊揪玩瘋

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

賴品妤一夕變長髮現身立法院　男女立委圍觀摸不停

北市砸70萬找網紅振興商圈　王鴻薇爆「分享數掛0」批亂花錢

詹江村深夜直播！下秒起身解褲頭　作勢秀屁證清白…網嚇壞：別啊

傳提升後備戰力「越級呈報」蔡英文　國防部駁斥：政院皆充分掌握

北市大安區瓦斯外洩　議員爆竟用膠布「綑一綑」埋回去

「台中陽明山」大坑9號步道新裝亮相　盧秀燕： 吸人潮振興經濟

丁允恭爆「詹江村曾言語性騷女友」　關鍵對話曝光！杏仁哥也在旁

「高雄肉燥飯爭霸賽」23日開放報名！陳其邁：不怕貨比貨

丁允恭：村長性侵新聞還比我小　LINE訴苦「我被萬人唾棄」對話曝

搶疫情經濟！全球首艘復航郵輪抵高雄...陳其邁化身領隊揪玩瘋

北市垃圾桶銳減！他怨「只能回家丟」　撤除2關鍵曝：真的太多了

便秘挖出「一朵完整香菇」旁邊爆滿腫瘤！　醫搖頭：第2期了…1壞習慣害慘他

屋主拗5萬6「否則拆光系統櫃」　她傻爆：要交屋了！內行曝快拆走

嫌商旅鐵門太單調！萬華男空靈塗鴉　環保局：不復原按日開罰

獨／新竹斑比跳跳11/23搬家！變身「世界級露營度假村」3月開幕

舊蘇花蘇澳至東澳段25日馬拉松路跑賽　機車油罐車定時定點交管

川普自封辯論會場「最不種族主義的人」：我跟大家都很好！

實測Logitech G「玩色系列」G733潮流電競耳機及G304電競滑鼠　超炫功能大公開

賴品妤一夕變長髮現身立法院　男女立委圍觀摸不停

北市砸70萬找網紅振興商圈　王鴻薇爆「分享數掛0」批亂花錢

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

2099億紓困3.0追加預算立院三讀拍板

李鴻源稱台灣沒資格缺水　要求蓋60座汙水回收廠

詹江村：如果性侵為真「願被判死刑」

短髮掰掰　賴品妤秒變「仙氣長髮」

女粉絲控性侵！詹江村認了「屁股有胎記」

賴品妤2張魔髮照　近7千網友歪樓

汪洋不許台灣分裂出去！　民進黨回應了

「謝謝妳讓我們有一個家」女童手繪卡片　蔡英文回信了！

丁允恭：村長性侵新聞還比我小

曾言語性騷丁允恭女友　詹江村：妳要在這陪我們嗎？

美國大選　扶龍王斷言他敗相已露

外交部證實　我駐美代表處1職員確診新冠肺炎

美國對台軍售「這項武器」讓台灣人亢奮

性暴力是雄性基因特性？黃捷感嘆...

更多熱門

相關新聞

教召延長不如恢復徵兵制

教召延長不如恢復徵兵制

軍人是最不願意戰爭者，因為他們清楚戰火的無情，但在保衛家園的使命下，他們定當全力抵禦外侮。政府應該在最短的時間內，恢復一至兩年期的徵兵制，落實精兵制度，讓對台敵意者不敢越雷池一步。

2099億紓困3.0追加預算立院三讀拍板

2099億紓困3.0追加預算立院三讀拍板

國民黨要求總統國情報告　朝野同意列入議程

國民黨要求總統國情報告　朝野同意列入議程

蔡英文：任何國家無權以政治因素破壞全球防疫

蔡英文：任何國家無權以政治因素破壞全球防疫

美國對台軍售「這項武器」讓台灣人亢奮

美國對台軍售「這項武器」讓台灣人亢奮

關鍵字：

國防部嚴德發後備戰力行政院蔡英文

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

放火約辣妹過夜「遭強拍裸體片」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面