傳提升後備戰力「越級呈報」蔡英文　國防部駁斥：政院皆充分掌握

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應兩岸情勢緊張，國防部加速調整軍力整備，不過外傳國防部越過行政院，直接向總統呈報提升後備戰力規劃，引發政院不滿。對此，國防部23日駁斥，相關規劃進度行政院皆有充分掌握，媒體報導內容純屬臆測，與事實不符。

有網路媒體22日報導，因應台海情勢變化，國防部擬在2022年推動「提升後備戰力」專案，包括後備軍人召訓頻次與天數、後備旅數量、年召訓量都將提升，其中訓練機構將增加5個甲種旅及3個訓練中心，員額數估增5300人，專案內容拍板後國防部卻繞過行政院，由國防部長嚴德發先行向總統呈報，事後也未將報告提報行政院，引發行政院不滿。

對此，國防部23日表示，有關國防部赴立法院實施「提升後備戰力」專案報告，是依照作戰任務需求，提出擴編召訓機構增加員額及教召薪資加成等規劃，相關規劃進度行政院皆有充分掌握。

國防部說明，針對所需增加預算配賦，國防部將依規定於陳報行政院同意後，納入111年度以後施政預算籌編程序檢討編列，全案目前仍在執行細部規劃作業中。

國防部指出，本案後備組織調整各法案，均已於9月17日呈報行政院審查；全案後備戰力規劃執行實施計畫完成後呈請行政院核定。

國防部強調，提升後備戰力為國家重要政策，值此區域環境嚴峻時刻，懇請媒體善盡公器責任，避免訛傳不實消息，影響國人視聽。

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