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美國正式對台3軍售　專家指「高機動火砲系統」讓台灣人亢奮

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▲▼圖為美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國政府於美東時間21日知會美國國會，發出新一批次對我國三項軍售通知，總值約18.113億美元（約540億新台幣）。其中，包括增程距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）及F-16新式偵照莢艙。對此，台海安全研究中心主任梅復興22日表示，台灣很多人或許最會感到亢奮的應該就是隨同11套「海馬斯」（HIMARS）機動火箭系統一起出售的64枚陸軍戰術飛彈（ATACMS）。

此次軍售案包括135枚AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、4枚AGM-84H SLAM-ER遙測飛彈與12枚CATM-84H空中訓練飛彈（CATM）與151項容器、備件與維修零件、支援系統與測試設備。

其中，最受關注的是隨「海馬斯」（HIMARS）系統一起出售的64枚陸軍戰術飛彈（ATACMS），射程可達300公里；以及「距外陸攻飛彈」（AGM-84H SLAM-ER），這是美國首度對台釋出可於共軍防空火力網距離外，發射攻擊的空用遙攻精準導引武器。

梅復興指出，陸軍戰術飛彈（ATACMS）是單體彈頭型的M57彈，應該是相當於Block IVA構型，射程可達約300公里，彈頭重500磅。

而另一個比較算具突破性的軍售項目是「距外陸攻飛彈」（AGM-84H SLAM-ER）。梅復興說，該型飛彈可由F-16戰機攜載發射，射程約270公里，可透過數據鏈精準導控打擊點目標。這是美國首度對台灣釋出可於共軍防空火力網距離外發射攻擊面目標的空用遙攻精準導引武器，對我國反制作戰能力有相當助益。本次共宣布出售135枚實彈。

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