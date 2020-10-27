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深情對視！陸軍「同志新人」甜蜜閃照曝光　首次加入三軍聯合婚禮

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▲2對同婚新人參與陸海空三軍聯合婚禮。 （圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

▲2對同婚新人參與陸海空三軍聯合婚禮。 （圖／翻攝自中華民國陸軍臉書／下同）

記者陳致平／台北報導

同婚專法正式上路一周年！國軍盛大舉辦陸、海、空三軍聯合婚禮，這場喜事將於本月30日舉舉辦，中華民國陸軍臉書粉絲頁上也提早公布這次參與聯合婚禮的新人照片，要為新人留下珍貴的回憶，其中最大的亮點為今年有2對同婚新人共襄盛舉，這也是首次有同性伴侶參與國軍聯合婚禮。

中華民國陸軍臉書粉絲專頁發文預告，10月30日將舉辦主題為「愛你愛妳、永結同心」的聯合婚禮，也提早曝光新人恩愛甜蜜的紀念照，要與網友分享喜悅，並傳遞滿滿的祝福給新人。

▲2對同婚新人參與陸海空三軍聯合婚禮。 （圖／記者陳致平攝）

▲2對同婚新人參與陸海空三軍聯合婚禮。 （圖／翻攝自中華民國陸軍臉書／）

貼文一出後，有許多人在底下留言祝福，更有近千名網友分享，其中包括律師呂秋遠寫下，「這是台灣的陸軍姊妹，我們以他們為榮。謝謝陸軍願意讓我們看到這麼美麗的照片。愛最大」。台北市議員苗博雅也分享了這則貼文，並寫道「愛讓台灣更強大，祝福每一位有情人，為持續進步的國軍加油！請大家點進照片，好好欣賞每一個幸福的笑容吧」。

根據軍聞社報導，陸軍的聯合婚禮將在30日上午8時30分於大漢營區舉辦；海軍則將聯合婚禮主題定為「Honey Honey，琴瑟和鳴」，則在下午2時於海鷹營區舉辦；空軍也在同日下午2時於臺南基地舉行。

其實這次的聯合婚禮意義更顯重大，這是自2019年5月17日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」以來，首次出現通同志伴侶參與此活動，去年的聯合婚禮上原有3對新人，海軍2對、空軍1對，皆因輿論壓力等因素與考量退出2019年國軍舉辦的聯合婚禮。

▼同婚專法於2019年5月17日三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

▲▼517同婚專法表決三讀通過,同性婚姻,同志,同性戀,同志伴侶。（圖／記者李毓康攝）

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