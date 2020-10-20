不爽分手！恐怖情人刺死前同志男友判刑10年定讞

▲鄭姓男子談判時持刀刺殺前男友，判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東鄭姓男子不滿王姓同志男友移情別戀，持刀找王男及其新歡曾男談判，先割破王男機車坐墊，之後在超商遇見曾男，2人發生衝突，王男趕來勸架，卻遭鄭男一刀刺死。一二審均將鄭男判刑10年，最高法院審理後，認為二審判決認識用法並無違誤，駁回上訴，將他判刑10年定讞。

判決指出，本案發生於去年10月間，屏東市鄭姓男子與王姓男子原為同志伴侶，但2人分手後，王男均避不見面，鄭男不滿，更在案發前兩天，輾轉透過其他友人的臉書，得知王男與曾男曖昧。鄭男打翻醋罈子，在案發當天深夜11點多，帶著刀子前往王男家中，打算與他談判。

但鄭男不知王男住在幾樓，不得其門而入。他憤而割破王男停在樓下的機車坐墊，並徒手轉斷機車煞車手把，更撿起磚頭砸車。鄭男砸車後，走到對面超商購買飲料，正巧曾男從超商前走過，鄭男追出，持刀恫嚇曾男。2人一言不合，開始互毆，這時王男打電話給曾男，得知2男為了自己打了起來，趕忙衝下樓勸架。結果混亂中，鄭男一刀刺入王男的右上腹，王男噴血，緊急送醫治療，但因傷及肝右葉、橫隔膜、心包膜及右心室，造成心包膜腔、兩側勒膜腔和腹腔大量出血，到院前已經死亡。鄭男被依照「家暴殺人罪」提起公訴。

法院審理時，一審認為鄭男有妨害性自主、竊盜等前案，素行不佳又未能自省自律，僅因感情問題殺人；但他案發後停留在現場等待警方到來，並未湮滅證據，並自首犯罪，犯後態度尚可，一審將他判刑10年。

案經上訴，檢方指稱鄭男預謀行凶，惡性重大，也未跟被害人家屬和解，賠償損害，犯後態度不佳，原審量刑尚嫌太輕，難令被害人家屬甘服，建請加重其刑。而二審高雄高分院也認定鄭男有罪，但認為鄭男係於雙方爭執及拉扯，情緒失控後，始持刀剌殺被害人，尚難僅以鄭男當時持有水果刀即據以推論被告係預謀殺人，檢方上訴無理由。因此二審仍維持10年的刑度。全案再上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。