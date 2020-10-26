台南檢舉達人「蘇大媽」有罪！理由一堆：目無法紀...24萬可免囚

▲台南「蘇大媽」犯妨害公務等6罪，台南地院判刑8月。（圖／資料照／記者黃孟珍翻攝）

記者林悅／台南報導

台南知名檢舉達人「蘇大媽」近2年多來檢舉或申訴員警瀆職案件達288件、處理其與他人糾紛向110報案紀錄近6年高逵1192件之多，台南地檢署依妨害公務、侮辱公務員罪嫌將她起訴，台南地院26日下午宣判，認為她涉犯妨害公務等5罪、侮辱公務員1罪，6罪各判3個月，合併應執行刑8個月，可易科罪罰金，可上訴。

台南地院行政庭長林福來指出，被告犯妨害公務罪共5罪，均累犯，各處有期徒刑3月，如易科罰金，均以新台幣1千元折算1日；又犯侮辱公務員罪，累犯，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。應執行有期徒刑8月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

判決指出，蘇姓被告於2019年12月8日上午，對因接獲報案，到果菜市場攤位前，執行職務之三分局安中派出所員警蕭志宏，出言侮辱，又對隨後到場之所長蔡明宮脅迫說絕對要讓他這工作不用做，妨害其執行公務。於2019年12月11日下午，前往台南市衛生局林森辦公室辦理退費時，對承辦之公務員林江美芬、主任蔡雅雯，出言侮辱。衛生局報警處理，又對到場處理之一分局東門派出所員警陳政昇出言侮辱，後又以要申訴陳政昇瀆職，妨害其執行公務。

2020年1月23日上午，蘇婦前往永康分局復興派出所欲提出告訴，於員警蔡家鴻為其製作筆錄時，涉出言侮辱。2020年2月5日上午，前往衛福部中央健保署南區業務組要求向政風人員申訴時，出言侮辱該組管理科科員林聖哲、科長黃紫雲、及政風室人員林恬如。並涉強取林恬如出示之「本署資訊終端設備及網域資源服務使用管理要點」拒不歸還，以此方式妨害其等執行公務。

2020年2月14日上午，蘇婦涉再至健保署南區業務組，又對承辦之黃紫雲出言侮辱，再質問嚴海樹為何上次要報警，並以申訴嚴海樹涉犯瀆職相脅，經報警後，又對到場處理之二分局民權派出所員警趙國君，出言恫稱，妨害其執行公務。於2020年4月25日凌晨，前往四分局華平派出所欲提出告訴，在派出所內，對值班員警林振業出言侮辱，後並以要向刑事警察局檢舉瀆職相脅，而妨害其執行公務，經警以現行犯逮捕。於等待提審之同日下午，林振業交付文件予蘇婦時，蘇又對其出言侮辱。

▲台南地院指「蘇大媽」目無法紀，對國家公權力之侵害嚴峻，且浪費司法資源，蔑視體制，不得輕縱，否則不啻鼓勵模仿跟進，導致公權力及法秩序終將瓦解。（圖／記者林悅攝）

法官認為被告所為，5次構成刑法妨害公務執行罪、1次係犯刑法侮辱公務員罪，6罪因時間及行為均不同，應予分論併罰，且均構成累犯，應依法加重其刑。

法官認為，被告明知台南市衛生局公務員，健保署南區業務組之股長、科員等，及安中、東門、復興、民權、華平等派出所之員警等，均是依法執行公務之人，僅因不願配合，即分別以言語侮辱，貶抑其等之人格及社會評價，或以要申訴公務員或員警瀆職相脅，造成對其等執行公務之妨害非輕，且使原已忙於防疫業務之健保署及衛生局等業務承辦人員恐慌，業務停擺，影響公眾權益外，且因接獲報案到場處理之員警、甚或在表彰秩序之派出所，公然對其製作筆錄之員警，出言侮辱或以瀆職相脅。

判決認定，蘇婦目無法紀，對國家公權力之侵害嚴峻，且浪費司法資源，蔑視體制，不得輕縱，否則不啻鼓勵模仿跟進，導致公權力及法秩序終將瓦解，兼考量其犯後態度、智識程度，及經濟家庭生活狀況等一切情狀，各量處其刑並定其應執行之刑，及諭知易科罰金之折算標準。

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