台南婦13刀砍死女兒　「有反覆實施及逃亡之虞」遭聲押

▲台南市安南區安和路四段持刀殺死女兒的蔡姓女子，檢察官訊後認為涉犯殺人罪嫌重大，有反覆實施及逃亡之虞，諭知聲請羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區安和路四段母殺女命案，檢警26日上午相驗，死者李女頸部和下巴刀傷至少有13刀，氣管被割斷，疑大量出血致死，檢察官訊問被告後，認被告涉犯殺人罪嫌重大，有反覆實施及逃亡之虞，下午3時左右諭知聲請羈押。

台南地檢署指出，發生於安南區之殺人案件，檢察官26日相驗，初步檢視屍體發現傷勢集中於頸部，但詳細死因仍待解剖鑑定，檢察官訊問被告後，認被告涉犯殺人罪嫌重大，有反覆實施及逃亡之虞，下午諭知聲請羈押。

台南市安南區蔡姓婦人涉嫌持菜刀殺死女兒案，檢警相驗後發現死者李女的傷勢主要集中在頸部，頸部和下巴刀傷至少有13刀，氣管被切斷，檢警懷疑大量出血致死，檢察官為查明確實死因，擇定10月29日上午將解剖遺體，查明真正死因。

據了解，台南市警三分局10月25日下午4時45五分許接獲李姓男子報案，稱其58歲蔡姓妻子在家中留下紙條稱想尋短，警方立派員緊急協尋蔡女，並派員前往位於安南區安和路四段李宅查處，警方在下午4時50分許，在李宅自家房間內尋獲蔡女，蔡女見警馬上持菜刀抵住脖子，身旁躺臥32歲李姓女兒全身是血，經警方奪刀制伏蔡女，蔡女向警方坦承持刀犯案。

李女頭、頸部中刀已OHCA（無生命跡象），馬上通報消防局119派救護車前往，將母女二人送往台南市立安南醫院急救。李姓女子在安南醫院急診醫療團隊全力搶救，仍因頸動脈及氣管斷裂，於下午五時四十分許搶救無效宣告不治身亡。

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