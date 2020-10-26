監委林國明、葉宜津訪台南市議會　郭信良議長談提振市府行政效率

▲監察委員林國明及葉宜津，26日及27日到台南市巡察，26日下午先至市議會拜訪郭信良議長，討論台南市政府相關問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

監察委員林國明及葉宜津為地方機關巡察第9組巡察委員，26日及27日到台南市巡察，26日下午先至市議會拜訪郭信良議長，郭信良議長與林燕祝、王錦德、劉米山等議員一同接見，大家談話中提及台南縣市合併已經10年，但有些施政細節不夠注意，如果能加以改善，會更得到人民肯定。

郭信良議長指出，原台南縣的各個「鄉」已經改制為「區」，然而一些較偏僻地區的門牌仍未改動，或是只草率地用紙張蓋住。他不解為何換門牌這種小事，過了10年還做不好。林國明委員聞言表示，將在稍後拜會市府時，向民政局詢問求證。

郭信良議長也提議，9年國民教育裡缺乏生活倫理教育，希望藉由監察院的力量，向行政院建言，增加道德規範相關的課程時數，或是在教材內補充這方面的內容，在國小、國中的階段就把正確的觀念根植在孩子心裡，相信可以改善許多社會問題。

林燕祝議員則針對國道一號台南市境內出口告示更動，當場向2位監委提出陳情。林燕祝議員認為，在改變出口告示前並未先諮詢地方上的意見，造成民眾的困擾後，又要再花一次公帑先改回舊名稱。這種不周詳的作法，不僅可能造成車禍，更是浪費人民的納稅錢。對此，葉宜津委員表示將與林國明委員共同提案調查，後續處理情形將函覆林燕祝議員。

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