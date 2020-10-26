送急診8次查無病因！醫生疑女童裝病　拖7個月「長瘤才知淋巴癌」

▲女童骨頭疼痛診斷不出病因，拖7個月才確診罕見疾病，進行化療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

英國6歲女童伊莉莎白（Elizabeth）自3月起晚上睡覺時常因骨頭疼痛而尖叫醒來，送急診室治療只被當作是關節炎或成長痛，還有醫生說伊莉莎白是為了「獲得獎品」在裝病，直到7個月後臉上長瘤才被診斷出罹患淋巴癌，女童母親艾瑪（Emma Osborne）表示，孩子與癌症為伍7個月卻沒有治療，這真的太可怕了。

根據《每日郵報》報導，來自諾丁漢（Nottingham）的艾瑪透露，從3月開始帶著髖關節疼痛難耐6歲女兒陸續去過8次急診室，但每次X光與抽血檢查皆無異樣，多位醫生說法不一，從兒童急性髖關節滑膜炎、關節炎早期症狀、生長痛等都有，但6月伊莉莎白臉上長出了一個無痛腫塊，又被以為是牙科問題，後來轉移至下巴，情況變得更加嚴重。

報導指出，護理人員聯絡家屬讓伊麗莎白做核磁共振檢查，經掃描發現她膝蓋以下5公分有一處骨骼異常，整個面部包含頭骨與下頷都有腫瘤，終於在6日被確診為罕見的「B細胞非何杰金氏淋巴癌」（B-Cell Non Hodgkin's Lymphoblastic Lymphoma），並在當周開始進行預計為期2年半的化療。

據報導，從3月以來的這7個月，伊麗莎白下肢部位不斷發生疼痛症狀，但沒有醫生找到病因，還有一位急診醫師告訴艾瑪，伊麗莎白是在裝病，因為父母總會在她去過醫院之後給予獎勵，所以她利用這點開始操縱父母。艾瑪表示，我真的很沮喪，因為在內心深處，我知道我的孩子出了問題。

艾瑪透露，這是一個可怕的旅程，希望沒有其他的父母會經歷這樣的事情，想想看，孩子與癌症為伍7個月卻沒有治療，這真的太可怕了，「我很生氣，7個月來我一直在努力抗爭，卻沒有人把它當回事，我想讓大家意識到，作為父母，要相信自己的直覺，因為你最了解自己的孩子。」

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