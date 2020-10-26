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蔡英文承諾公共建築實踐3大理念　大讚台南河樂廣場被國際推崇

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▲▼總統蔡英文接見建築園冶獎得獎單位。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見建築園冶獎得獎單位。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日接見建築園冶獎得獎單位時表示，政府會持續在公共建築中努力實現節能、永續、智慧化理念，也民間各界一起營造更好的城鄉居住環境，這是政府著重方向，也希望建築業界持續配合。她也提到，高雄大港橋、鄰近的亞洲新灣區，及受到國際媒體推崇的台南河樂廣場，都讓她印象深刻。

蔡英文表示，這陣子也常到南部，有機會近距離欣賞公共建築，像高雄大港橋、鄰近的亞洲新灣區，及受到國際媒體推崇的台南河樂廣場，都讓她留下深刻印象。

她說，當把這些照片放到臉書或推特時，也同時能夠引起國內外網友熱烈迴響，這說明台灣的建築界能夠打造出兼具美感、創新、讓世界看見的台灣建築作品。

蔡英文表示，不只公共建築，建築園冶獎也同時重視社區景觀營造的專業工作者，在場得獎者就有好幾位是社區發展協會；她強調，這幾年該獎也以智慧綠建築、友善新環境為主軸；而台灣有很好資通訊產業可以擴大推動智慧建築、智慧建材，提升營造業水準，另方面在建築節能、改善高齡社會生活都會有很大幫助。

▼總統蔡英文接見建築園冶獎得獎單位。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見建築園冶獎得獎單位。（圖／總統府提供）

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