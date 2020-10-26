蔡英文接見尼加拉瓜新大使：銘傳大學畢業　最佳兩國合作見證人

▲總統蔡英文接見尼加拉瓜大使李蜜娜(Mirna Mariela Rivera Andino)。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文26日上午接受尼加拉瓜共和國新任駐台大使李蜜娜(Mirna Mariela Rivera Andino)呈遞到任國書時表示，李蜜娜過去是台灣獎學金的受獎生，從銘傳大學畢業，是兩國合作計畫的最佳見證人，相信未來也會是最強的推手，讓各項合作計畫，更有豐碩的成果。

蔡英文致詞時表示，李蜜娜過去是台灣獎學金的受獎生，從銘傳大學畢業，看到李蜜娜的背景，除了感到很親切，對於渠成為大使，也與有榮焉。

蔡英文說，這段時間以來，李蜜娜出任大使的消息，在媒體報導跟網路討論上，都受到很高的關注。她說，很高興看到李蜜娜說台灣是她第二個家，會很想念台灣的美食，李蜜娜喜歡的雞排和小籠包，也是很多台灣人的最愛。

接著，蔡英文指出，推動台灣獎學金計畫，就是希望友邦的年輕一代，能夠來台灣學習、更認識台灣，不僅成為友邦的重要人才，也能做為雙邊交流的橋梁，讓彼此的關係越來越密切。她認為，李蜜娜是兩國合作計畫的最佳見證人，相信未來也會是最強的推手，讓各項合作計畫，更有豐碩的成果。

李蜜娜在致詞時，先表達尼國總統奧德嘉及副總統穆麗優的問候，並重申兩國人民與政府之間情誼堅實。她說，奧德嘉曾經在蔡英文2017年訪問尼加拉瓜時說，蔡英文猶如姐妹，而台灣對於尼加拉瓜而言，不僅是夥伴更是摯友。

李蜜娜說，尼加拉瓜深信經濟發展、社會正義及和平導向的外交政策，是建構自由、平等、互助社會，特別是主權國家的基本要件；同樣地，尼加拉瓜也極為重視婦女參政，扮演改革先鋒的角色。因此，尼加拉瓜對於蔡英文卓越的領導，及致力將穩健的雙邊關係，推向歷史高峰的決心至為推崇及欽佩。

▼總統蔡英文接見尼加拉瓜大使李蜜娜(Mirna Mariela Rivera Andino)。（圖／總統府提供）



▼總統蔡英文接見尼加拉瓜大使李蜜娜(Mirna Mariela Rivera Andino)。（圖／總統府提供）

