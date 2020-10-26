立榮航空東沙軍包機今補飛！9點44分抵達　預計11點半返台

記者吳世龍、陳韻如／高雄報導

立榮航空一架由高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，15日遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣，22日又因天候問題取消，而原表訂26日上午8時20分起飛，雖延誤了15分鐘，但仍順利起分，並於9時44分許抵達東沙島，預計將會在11時許返台。

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

立榮航空一架ATR72-600型包機15日上午自高雄小港機場起飛，因無法進入香港飛航情報區中途返航。民航局15日下午證實，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量航班折返。

▲立榮航空班機。（示意圖／記者林敬旻攝）

另外，22日的週四定期航班，又因為受到颱風以及外圍環流的影響而取消，因此延後至26日補飛，整整中斷了半個月，才又再度起飛。

26日一早，就有數十名海巡官兵及海洋國家公園管理處人員到小港機場爆到，但原訂上午8時20分起飛，卻延誤了15分鐘，不過仍比定期航班提早，且已於9時44分抵達東沙島，目前預估11時30分左右再飛返小港機場。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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