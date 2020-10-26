台中2幼女「遭灌藥、吃菸草+餿水」！生母也遭暴打　社會局回應了

▲台中兩小姊妹遭虐，全身多處瘀傷，社會局出面回應。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

台中何姓服飾配件商25日晚間11時許在臉書直播，透露女性友人的2歲女兒和剛滿月女嬰，遭從事娛樂經紀的前雇主與同夥淩虐，不僅暴打關陽台，還給小孩餵安眠藥、菸草以及餿水。對此，社會局出面回應，經過驗傷後，2名女童身上有瘀青舊傷，但女童母親無法確認是何人造成，社工已與女童媽媽討論孩子的安全及照顧計畫。

何女深夜在臉書直播，稱有名20多歲單親媽媽向她求助，自己的2名女兒遭到前雇主控制在家，自己也遭到暴打，而她不敢也無力救孩子，希望何女能替她揭露此事，並且協助報警。

▲女童小小臉頰出現大片瘀青，讓人相當心疼。（圖／民眾提供）

警方獲報後，立刻派員前往該名前雇主大樓住家查訪，並在屋內發現這2名分別為剛滿月的女嬰與近2歲的女童，渾身傷痕累累，令人相當心疼。警方當場將該名前雇主與同夥嫌犯帶回偵訊。

此外，生母也在友人保護下帶著2名女兒到醫院驗傷，而根據驗傷報告顯示，女嬰左臉頰有瘀青，女童四肢有咬痕，多處瘀傷，讓人相當氣憤。一旁的生母友人看了既不忍又憤慨，直說要找惡老闆和同夥算帳。

對此，社會局出面回應，2名女童經過驗傷後，發現身上有多處瘀青舊傷，但生母無法確認是何人下手造成，目前社會局社工也已與生母討論孩子的安全，以及未來的照顧計畫。

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