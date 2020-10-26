國民黨團聲援民團挺言論自由　藍委：CNN天天罵川普也沒被關

記者楊蕓／台北報導

中天新聞台換照風波沸沸揚揚，國家通訊委員會（NCC）26日舉行聽證會，同一時間，民團「公民監督平台」集結在立法院外抗議，國民黨團總召林為洲等人到現場聲援，痛批民進黨不喜歡聽什麼言論，就要關電視台，丟臉丟到國際，「CNN天天罵川普，但川普有因為這樣就關掉CNN嗎？」

▲民團集結立法院外抗議中天撤照，國民黨團聲援 。（圖／記者屠惠剛攝）

由前新聞局長鍾琴等民間團體組成的「公民監督平台」，共同發起「民主論壇 自由開講」活動，24、25日在中正紀念堂自由廣場舉辦，26日移師立法院濟南路前，包括國民黨團總召林為洲、書記長林奕華、首席副書記長鄭麗文、立委李德維、鄭正鈐、曾銘宗、羅明才等人到現場聲援並輪流發表短講。

▲民團集結立法院外抗議中天撤照 。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲表示，民進黨過去爭民主自由的立場，執政後竟然要關閉最能代表言論自由的新聞台，把手伸進NCC獨立機關，以行政力量影響NCC委員，這些委員壓力也很大，但蘇貞昌、蔡政府卻要指揮他們關閉新聞台，我們不能容忍這樣的事情。

林為洲也提到，美國即將選出新總統，這段時間CNN天天罵川普，福斯電視台天天罵拜登，辦完辯論後兩家新聞台分別做民調，CNN說拜登大贏，福斯說川普大贏，民眾看得霧煞煞，都說各自捏造民調數字，「但作為美國總統川普有因為這樣關掉CNN嗎？這就是民主社會。」

林奕華則表示，今天是台灣民主史上黑暗時刻，執政黨不喜歡聽什麼言論，就要關電視台，丟台灣的臉丟到國際，呼籲NCC不要成為新聞自由的殺手，每個新聞台都有收視群眾，不應剝奪民眾收視的權力。

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