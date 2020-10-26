示威者怒征王室！擬德國使館外遊行　求查泰王「遠距治國」

▲為抗議理帕拉育無視他們下的辭職最後通牒，泰國民眾25日在曼谷街頭再度舉行示威。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國示威者25日再次走上曼谷街頭，抗議總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）無視他們提出的辭職期限，並請求德國調查泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在旅德期間行使治國權利的合法性。他們預計將在26日在德國大使館外舉行遊行。

▲泰國總理帕拉育不甩示威者的訴求，至今仍無辭職跡象。（圖／路透）

據路透社和《曼谷郵報》報導，示威者日前要求總理在24日晚間10點前辭職，卻不被帕拉育政府所理會，於是他們在25日下午再次來到曼谷市中心進行抗議活動。在集會上，民運領袖賈圖霸（Jatupat Boonpattararaksa）喊話，如果總理不辭職，他們將持續抗議，直到他以和平的方式辭職為止。

▲泰王瓦吉拉隆功今年長居德國，因此示威者希望德國介入調查他「遠距治國」的行為是否違法。（圖／路透）

示威者也計畫在26日下午遊行至德國大使館，並遞交請願書，希望德國政府能調查泰王在旅德期間「遠距治國」是否違法。抗議者並未就泰王在德國行使了哪些權利一事作出任何具體說明，不過德國政府此前曾表示，他們不接受任何國外賓客在境內進行政治行為。據悉，泰王今年大部分的時間都在德國度過。

今年7月開始的抗議活動旨在推翻帕拉育政權，但現在越來越多的抗議者也要求對君主制進行改革，因為這個制度幫助軍方實現了數十年的政治統治。泰國政府對此表示，即使人們抗議政府，也應該對王室表示尊重，不應該輕易公開批評君主制。目前，這場示威行動已成為泰國有史以來規模最大的反政府抗議活動。

►泰總理不甩下台最後通牒！反對派今上街頭 號召明包圍德國大使館

►泰國示威最美風景...學生摸黑寫功課 抗議人士開手電筒幫照明

►泰示威者遞交辭職信「限總理3天內辭職」 抗議領袖2hrs後被捕

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

Apple：https://apple.co/3ibJl8F

Spotify：https://spoti.fi/34aNBAj

秋冬乾燥必備！妝前保濕一瓶搞定