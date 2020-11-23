奪位者十世而亡！泰王醜聞狂爆...238年前「祖先叛變」詛咒恐應驗

▲泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功一家。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

備受爭議的泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在其父親「拉瑪九世」蒲美蓬（King Bhumibol）過世後，繼任成為拉瑪十世。不過，瓦吉拉隆功上位後不改行事作風，就連後宮也不斷上演爭寵戲碼，加上疫情與國內學運興起，讓外界想起泰國一段人人皆知的傳說，就是前任王朝最後一位君主鄭信，曾在臨死前詛咒，「奪我王位者，十世而亡。」

在泰國民間盛傳皇室將「十世而亡」的傳說，是源自泰國歷史上的民族英雄「鄭信大王」，他是泰國歷史上吞武里王國的建立者和唯一君主，地位非常崇高，也被列為「五大帝」之一，也被稱為達信大帝或吞武里大帝。

▲前泰王蒲美蓬。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，在1782年鄭信因精神疾病，還有改革損害貴族與僧侶利益而被罷黜，引發政變，當時和他聯手建立吞武里王國的卻克里將軍，卻在從柬埔寨返國平亂後，直接推翻吞武里王國，處決鄭信並建立延續至今的「卻克里王朝」（Ratchawong Chakkri）。

民間流言盛傳，為了要遵從「國王血不落地」的習俗，鄭信是被裝到麻布袋裡打死，而他臨死前也立下詛咒，「奪我王位者，十世而亡。」

▲泰王瓦吉拉隆功與皇后蘇堤達。（圖／達志影像／美聯社）



現任泰王「拉瑪十世」瓦吉拉隆功就是卻克里王朝第10代君王，自他上任以來關於他的醜聞就從未間斷，不但讓貴妃和皇后上演爭鬥戲碼，更在新冠肺炎大流行期間，拋下泰國人民遠赴德國避難。

隨著時代的變遷，不少泰國年輕人對泰國王室產生不滿，尤其自7月開始至今的示威活動中，除了要求修憲、軍政府下台外，也呼籲進行王室改革，修改相關法律，讓人不經想起鄭信的傳說，是不是有可能就在近年應驗。

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