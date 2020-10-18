鐵鎚重擊頭部！連環殺人犯性侵夜歸女2死多傷　逃19年栽在一籃雞蛋

▲鬱嫌落網後坦承犯行。（圖／中新網）

記者陳俊宏／綜合報導

今年5月，大陸江蘇省無錫市一家餐飲店丟失一籃雞蛋和一箱雞塊，沒想到這起小案竟會揪出19年前連環性侵殺人案嫌犯。無錫市公安局近日召開記者披露破獲過程。

《新華社》報導，1999年至2001年，無錫錫南地區發生攔路襲擊落單女性連環案件，犯罪分子尾隨守候夜間上下班女工，持棍棒、鐵鎚等凶器實施暴力傷害頭部並性侵、搶劫，導致2人死亡、多人受傷。

無錫市公安局相關負責人介紹，當年警方採取多種手段偵辦案件，但始終沒能將嫌疑人抓獲。不過，在其中一起案件現場，警方從一處新鮮糞便上的幾片菜葉上提取到嫌疑人指紋，這為今天案件告破留下關鍵線索。

▼一籃雞蛋竟讓鬱嫌栽了。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

今年5月30日，無錫一家餐飲店老板在店門口盤點供應商所送菜品時，發現少了一籃30斤的雞蛋和一箱雞塊，價值約人民幣170元（約新台幣730元）。警方接獲業者報案趕到現場，透過監視器發現是一名頭戴工地安全帽的男子偷走的，循線追蹤鎖定嫌疑人為57歲的鬱某。

鬱某被傳喚至派出所後，交代了順手牽羊進行盜竊的事實，表示願意賠償，並取得受害人諒解。因盜竊數額不大，當時派出所僅對其進行批評教育；不過，案子雖小，派出所還是按照規範，採集了他的指紋等生物信息。

兩個多月後，無錫市公安局刑事科學技術所技術員再度進行指紋滾動比對，發現19年前錫南地區連環性侵殺人案嫌犯指紋高度比中鬱某。無錫警方據此展開調查，確認鬱有重大作案嫌疑，並將其抓獲。嫌犯落網後也坦承犯行。