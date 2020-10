彭博：北京越說不是　全世界就越認同「台灣是一個國家」

▲總統蔡英文曾在接受BBC採訪時表示,「我們沒有必要再次宣布自己是個獨立的國家,因為我們已經是了,我們稱自己為中華民國,台灣。」(圖/總統府提供)

記者王佩翊/編譯

台海局勢持續緊繃,10日適逢雙十國慶,北京當局再度表態要求各國遵守「一中原則」。《彭博》12日刊登駐台記者何貴森(Chris Horton)的報導,報導指出,北京當局如今越是告訴全世界「台灣不是一個國家」,中國的敵國就越會將台灣當作是一個國家。

根據《彭博》報導,北京駐新德里大使館在我國雙十國慶前曾經發函至各家印度媒體,要求不要將台灣稱作是一個國家,也不要稱「台灣地區領導人」蔡英文為總統。此事隨即造成當地反彈,許多印度人在中國大使館附近掛上印有中華民國國旗的橫幅,並透過社群軟體分享「#TaiwanNationalDay(台灣國慶日)」。

外交部長吳釗燮10日在外交部推特上寫道,「向來自全世界的朋友致敬,特別是印度,一起慶祝#TaiwanNationalDay。在大家的支持下,台灣在面對挑戰時,將會更有韌性,尤其是面對那些『迷失』的挑戰。」

Hats off to friends from around the world this year, #India in particular, for celebrating #TaiwanNationalDay. With your support, #Taiwan will definitely be more resilient in meeting challenges, especially those "Get Lost" types. JW pic.twitter.com/VNwcHAhOuQ