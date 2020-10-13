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力挺訪台捷克議長！斯洛伐克總統再讓華為碰釘子

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▲斯洛伐克總統查普托娃。（圖／路透）

▲斯洛伐克總統查普托娃。（圖／路透）

文／中央社布拉第斯拉瓦12日綜合外電報導

斯洛伐克總統查普托娃因擔憂華為構成安全威脅，上週取消在一場防衛峰會演說，直到主辦單位終止華為的贊助關係後她才又同意演說。這被解讀為美國的一項外交勝利。

斯洛伐克是北大西洋公約組織（NATO）會員國，設在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）主辦防衛峰會，總統查普托娃（Zuzana Caputova）應邀前往演說。

查普托娃的發言人史崔奇涅克（Martin Strizinec）表示，她原已取消原定7日在這場活動發表的演說。但在「全球安全論壇」終止華為的贊助關係後，她恢復原先計畫。

史崔奇涅克在電子郵件上指出：「總統認為，在她演說的會議上有這樣一家公司在贊助商中，這將釋出不好的訊息。對她而言，這不只是安全議題，同時也是原則與價值議題。」

今年9月，中國外長王毅出言恫嚇訪問台灣的捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil），查普托娃曾推文力挺維特齊，強調不能接受中國威脅。

「全球安全論壇」在自家網站表示，已退出與華為的贊助協議。華為及其他合作夥伴都無法影響這場會議或研究內容。

查普托娃拒絕在華為贊助的會議演說，媒體解讀是美國的勝利。美國一直力勸盟友在科技計畫上杯葛中國企業，包括核電廠及5G網路。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）先前曾在造訪歐洲時，敦促盟友避免讓俄羅斯及中國企業參與科技計畫。

今年8月，斯洛維尼亞曾與美國簽署一項5G安全聲明，同意以阻止華為參與的方式保護國內網路。波蘭、捷克、羅馬尼亞、拉脫維亞及愛沙尼亞等北約成員國，去年也與美國簽署類似聲明。

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