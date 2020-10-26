享受獨特日式聚會氛圍　日勝生加賀屋推出福委最愛「望年春酒」專案

▲牛運亨通望年春酒宴會。（圖／日勝生加賀屋提供，下同）



消費中心／綜合報導

要享受日式聚會氛圍，日勝生加賀屋是舉辦宴會的最佳選擇，優雅氣質的獨特和式宴會廳，搭配上精緻會席料理，讓福委們心儀已久！日勝生加賀屋即日起開放預訂「望年春酒專案」，為消費者們帶來賓至如歸的饗宴，也慶賀圓滿豐收的一年。

▲精選圓桌專案享用會席料理。



豪華鍋物超豐富 酒足飯飽享泡湯

日勝生加賀屋今年度推出三種不同風格的豪華鍋物，「山海旬鮮－柚香味噌鍋」使用料理長秘製味噌，帶有清爽柚香的湯底，搭配上富含飽滿肉汁、口感細膩的桂丁雞，一旁佐以肥美鮮嫩的渾圓干貝，忘情享受輕盈美味的日式鍋物；「松茸鮑魚－山海盛合鍋」精挑細選當令食材，放入松茸等多款菇類，色澤溫潤帶有獨特淡淡松茸香氣，加入各式海鮮讓鍋物充滿層次感，將山珍海味融合地恰如其分；「龍蝦鮑魚－海景魚露鍋」以石川縣魚露為湯底，味甘鮮美的伊勢海老，Q彈滋味與大海香氣在味蕾上共舞，大口大口地咬下，過往辛勞都煙消雲散。除了美食，還可以體驗日勝生加賀屋的白磺泉原湯魅力，消費者在當日能享有大眾湯五折優惠，整年的疲勞與不適獲得舒緩，在室內享受開闊的溫泉池、恣意遠眺自然景色，充分享受北投獨特的白磺泉療癒，獲得全然的放鬆感受。

▲日式獨有酒樽開鏡儀式。



日式獨有酒樽開鏡儀式 共創難忘回憶

酒樽原本做為奉納品，在重要的節慶或典禮時，會使用酒槌敲開酒樽，稱「鏡開き（開鏡）」儀式，敲開瞬間酒香瀰漫，為現場的人帶來福氣與祝福。想要增添濃厚的日本風格慶祝儀式感，只要於專案期間共同使用「松風廳」與「青雲廳」，就能一同在席間體驗獨特的酒樽開鏡儀式。2020年10月31日前預訂成功享早鳥優惠，每場滿20人則贈送「獺祭三割九分 純米大吟釀」720ml乙瓶（價值NT$5,200／瓶），還有加碼暢飲方案，清酒「雅乃詩」、「紅酒」或「海尼根無酒精啤酒」暢飲，享受無與倫比的望年春酒饗宴。



精選三款圓桌專案（每桌10人）NT$19,800～NT$38,000（主鍋依方案搭配）

「山海旬鮮－柚香味噌鍋」（平日周一至周四限定）

「松茸鮑魚－山海盛合鍋」、「龍蝦鮑魚－海景魚露鍋」（享加碼好禮方案）

以上價格需收10%服務費、均享果汁無限暢飲、大眾湯平假日5折券、當日酒類85折、那卡西優惠

加碼好禮

早鳥優惠：2020/10/31前預訂成功，滿20人／場以上即贈送「獺祭三割九分 純米大吟釀」720ml乙瓶

限定暢飲：可享清酒《雅乃詩》或《紅酒》或《海尼根無酒精啤酒》無限暢飲三選一

慶祝儀式：達成「松風廳」與「青雲廳」兩廳連通條件，加贈酒樽開鏡儀式

卡拉OK：優惠價$3,000（原價$5,000），20人以上免費

那卡西：優惠價$12,000／三小時（原價$15,000）

詳情請洽日勝生加賀屋官網查詢，或洽專線（02）2891-1238轉宴會訂席。