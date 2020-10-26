　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

享受獨特日式聚會氛圍　日勝生加賀屋推出福委最愛「望年春酒」專案

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼日勝生加賀屋,望年春酒專案,聚會,春酒。（圖／日勝生加賀屋提供）

▲牛運亨通望年春酒宴會。（圖／日勝生加賀屋提供，下同）

消費中心／綜合報導

要享受日式聚會氛圍，日勝生加賀屋是舉辦宴會的最佳選擇，優雅氣質的獨特和式宴會廳，搭配上精緻會席料理，讓福委們心儀已久！日勝生加賀屋即日起開放預訂「望年春酒專案」，為消費者們帶來賓至如歸的饗宴，也慶賀圓滿豐收的一年。

▲▼日勝生加賀屋,望年春酒專案,聚會,春酒。（圖／日勝生加賀屋提供）

▲精選圓桌專案享用會席料理。

豪華鍋物超豐富　酒足飯飽享泡湯

日勝生加賀屋今年度推出三種不同風格的豪華鍋物，「山海旬鮮－柚香味噌鍋」使用料理長秘製味噌，帶有清爽柚香的湯底，搭配上富含飽滿肉汁、口感細膩的桂丁雞，一旁佐以肥美鮮嫩的渾圓干貝，忘情享受輕盈美味的日式鍋物；「松茸鮑魚－山海盛合鍋」精挑細選當令食材，放入松茸等多款菇類，色澤溫潤帶有獨特淡淡松茸香氣，加入各式海鮮讓鍋物充滿層次感，將山珍海味融合地恰如其分；「龍蝦鮑魚－海景魚露鍋」以石川縣魚露為湯底，味甘鮮美的伊勢海老，Q彈滋味與大海香氣在味蕾上共舞，大口大口地咬下，過往辛勞都煙消雲散。除了美食，還可以體驗日勝生加賀屋的白磺泉原湯魅力，消費者在當日能享有大眾湯五折優惠，整年的疲勞與不適獲得舒緩，在室內享受開闊的溫泉池、恣意遠眺自然景色，充分享受北投獨特的白磺泉療癒，獲得全然的放鬆感受。

▲▼日勝生加賀屋,望年春酒專案,聚會,春酒。（圖／日勝生加賀屋提供）

▲日式獨有酒樽開鏡儀式。

日式獨有酒樽開鏡儀式　共創難忘回憶

酒樽原本做為奉納品，在重要的節慶或典禮時，會使用酒槌敲開酒樽，稱「鏡開き（開鏡）」儀式，敲開瞬間酒香瀰漫，為現場的人帶來福氣與祝福。想要增添濃厚的日本風格慶祝儀式感，只要於專案期間共同使用「松風廳」與「青雲廳」，就能一同在席間體驗獨特的酒樽開鏡儀式。2020年10月31日前預訂成功享早鳥優惠，每場滿20人則贈送「獺祭三割九分　純米大吟釀」720ml乙瓶（價值NT$5,200／瓶），還有加碼暢飲方案，清酒「雅乃詩」、「紅酒」或「海尼根無酒精啤酒」暢飲，享受無與倫比的望年春酒饗宴。


精選三款圓桌專案（每桌10人）NT$19,800～NT$38,000（主鍋依方案搭配）

「山海旬鮮－柚香味噌鍋」（平日周一至周四限定）

「松茸鮑魚－山海盛合鍋」、「龍蝦鮑魚－海景魚露鍋」（享加碼好禮方案）

以上價格需收10%服務費、均享果汁無限暢飲、大眾湯平假日5折券、當日酒類85折、那卡西優惠

加碼好禮

早鳥優惠：2020/10/31前預訂成功，滿20人／場以上即贈送「獺祭三割九分　純米大吟釀」720ml乙瓶

限定暢飲：可享清酒《雅乃詩》或《紅酒》或《海尼根無酒精啤酒》無限暢飲三選一

慶祝儀式：達成「松風廳」與「青雲廳」兩廳連通條件，加贈酒樽開鏡儀式

卡拉OK：優惠價$3,000（原價$5,000），20人以上免費

那卡西：優惠價$12,000／三小時（原價$15,000）

詳情請洽日勝生加賀屋官網查詢，或洽專線（02）2891-1238轉宴會訂席。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
廁所發現棄嬰　卡達機場逼全部女乘客脫光光「侵入性檢查」
41歲美豔地方媽媽「穿真理褲下廚」！美臀全看光　轉正面露臉網
惡老闆囚禁母女3人！餵2幼童「吃菸草、餿水」直播主揪團救人
巴西球星小羅納度確診新冠肺炎　無症狀隔離中
快訊／莫拉菲長胖轉中颱！下波降雨時間點出爐　2地區防雨
快訊／中天換照聽證會！董事長蔡衍明親自出席會場
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

國人平均壽命80歲！日勝生「三芝不老莊園」可租、可買　年底公開

享受獨特日式聚會氛圍　日勝生加賀屋推出福委最愛「望年春酒」專案

雙11撿便宜　小心撿出問題！劣質貨申訴多　你確定買對了嗎？

【廣編】食欲の秋　泰山均衡369 X MASA養生料理

賀統一獅2020年下半季封王！小7多達300項商品第二件5折　限時三天

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

放火首發聲道歉「仙人跳事件」！　撇和青青過夜：我僅是借住朋友家

新舊iPhone直接無線傳輸備份　達人曝3種「實用資料轉移方法」

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

孫燕姿線上開唱《我懷念的+神奇》　加碼《志明與春嬌》網友狂刷：太好聽～～～

今年才剛買...開朋友新車撞公園 鐵門凹陷車頭全毀維修費估破30萬

享受獨特日式聚會氛圍　日勝生加賀屋推出福委最愛「望年春酒」專案

雙11撿便宜　小心撿出問題！劣質貨申訴多　你確定買對了嗎？

【廣編】食欲の秋　泰山均衡369 X MASA養生料理

賀統一獅2020年下半季封王！小7多達300項商品第二件5折　限時三天

國民黨團聲援民團挺言論自由　藍委：CNN天天罵川普也沒被關

宿敵竟聯盟！Ｇoogle付天價讓搜尋登iPhone　被美司法部盯上

死角全變乾淨！妹子挖掘「頭髮剋星」狂勝掃把　網讚：適合小套房

藥華藥與AOP仲裁案「今年淨值與EPS無影響」　明年首季美國取證

孫德榮癌症3期切膀胱「24hrs帶尿布」！　曝家族魔咒：活不過59歲

新彊疫情與冬季降溫有關　陸專家：不會出現1月的武漢

連兩天擾台！共機上午再進入我防空識別區　空軍廣播驅離

中天新聞台換照聽證會　NCC「8大疑問」完整看

善用社群特性增加黏著度　漫畫家以「自媒體」殺出生路

稱被擊出的安打都是鳥安　簡森G4救援失敗：盡力了

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

消費熱門新聞

賀統一獅封王！小7第二件5折

麥當勞激省優惠券「買1送1」回歸了

好市多「買一抵百CP值爆款」你中幾項

3千個肯德基零食桶免費領？業者回應了

三星週年慶「Power of 20」開跑

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

全家沙拉夾心土司增內餡添美味

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

超商最新「KAKAO FRIENDS」集點來了

雙11撿便宜　小心撿出問題！

NIKE官網「快閃特賣」達55折

2020國際旅展　日勝生加賀屋年度超優惠

別再臭怪「馬桶」！日本風倍清防臭抗菌

更多熱門

相關新聞

2020國際旅展　日勝生加賀屋年度超優惠

2020國際旅展　日勝生加賀屋年度超優惠

眾所期盼2020年度最大國際旅展，10/30～11/2在南港展覽館盛大舉行，榮獲2020臺灣服務業大評鑑「休閒度假飯店業金獎」的日勝生加賀屋，此次參展推出耳目一新的系列優惠組合之外，線上旅展更於10/22搶先開賣，線上可立即購買。

今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙

今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

風靡仕紳圈「魅力加成神器」被起底

七星潭新玩法！疊石賞星音樂會大開眼界

七星潭新玩法！疊石賞星音樂會大開眼界

公司聚會開A8！女同事突告白　他傻了

公司聚會開A8！女同事突告白　他傻了

關鍵字：

日勝生加賀屋望年春酒專案聚會春酒

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

花園夜市「白T妹」燦笑網全暈了：可愛到噴鼻血

《玩很大》倒數5分鐘小鬼飛回太空

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

Android用戶快看！　資安公司公布21款APP藏惡意程式狂跳廣告

飼主畫貓被嫌　友人見照片全閉嘴

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

放火脫困後秒提告　網：很好示範

即／桃園4歲女童遭毆臉發紫　生母爆氣要告

新娘傳照片逼匯禮金　神回讓他跪了

51歲男接種流感疫苗「10天後病危」

李㼈帶17歲「校花女兒」首合體上節目！回家很懊悔

杭特「電郵門」14歲少女身分曝！

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

孫女滿月祭祖！婆婆冷回：女的不用拜

更多

最夯影音

更多
士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家

士林夜市狂倒店！生意剩不到1成　攤販嘆「沒觀光客」已關100多家
主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

主人變魔術「戲精哈士奇」超賞臉　滿臉驚恐落跑...網笑歪：辛苦牠了

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

陳小春幫嬰兒洗澡「用超濕毛巾抹臉」　嘆「還是別生了吧」…應采兒傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

Ella「被他脫衣」超嗨：葵等了20年！　鄭元暢錄一半突離場…她超傻眼ＸＤ

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

國小考卷「上衣長度15cm↑打勾」 底迪秒答叉...辣媽：真的比較短啊

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面