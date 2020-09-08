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揪一波！疊石賞星音樂會　七星潭日夜新玩法...大開眼界

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▲▼七星潭最大特色是礫石沙灘，不只看蔚藍海景，更有疊石及賞星2種日間、夜間新玩法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼七星潭最大特色是礫石沙灘，不只看蔚藍海景，更有疊石、賞星2種日夜不同新玩法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮七星潭賞星廣場旁海灘18日將舉辦疊石賞星音樂會，活動包含疊石趣味挑戰賽、海灘音樂會及賞星導覽，現場報名趣味挑戰賽，就有機會獲得星空導演椅或天文限定商品「流星餅」等獎項，歡迎民眾一起參加疊石挑戰、賞星聽音樂！

▲▼七星潭最大特色是礫石沙灘，不只看蔚藍海景，更有疊石及賞星2種日間、夜間新玩法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

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七星潭最大特色是礫石沙灘，因此不只看蔚藍海景，更有疊石及賞星2種日間、夜間新玩法。為了讓大家體驗疊石及賞星樂趣，特別舉辦此次活動，傍晚的疊石趣味挑戰賽請來疊石達人陳建貴老師，分享國內外令人驚嘆的疊石作品並帶著現場民眾一起進行趣味競賽，「十全石美速度賽」最快疊起10顆石頭的參賽者可獲得天文限定商品「流星餅」，另外前十名完成拱門造型者，則贈送星空導演椅，獎品豐富千萬別錯過！

晚間的海灘音樂會邀請到排笛王子張中立及多組樂團Live演唱，包含阿卡貝拉（A Cappella）無伴奏合唱人聲團體-VOX玩聲樂團、花蓮最有靈魂的原住民嗓音-巴克斯樂團、當夏威夷海風遇到排灣女聲-那就醬樂團、花蓮最溫柔的聲音-花囍臨門樂團，帶著民眾在星空下感受溫暖浪漫的初秋海邊氛圍。

▲▼七星潭最大特色是礫石沙灘，不只看蔚藍海景，更有疊石及賞星2種日間、夜間新玩法。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

疊石達人陳建貴老師將在現場與民眾分享國內外令人驚嘆的疊石作品，並帶著現場民眾一起進行趣味競賽。

音樂會的最後將由專業的天文講師陳冠榮老師帶領大家一起認識星空，辨認星座及分享中西方唯美的傳說故事，深入瞭解花蓮的美麗星空。記得帶野餐墊，一起聽著歌、躺著看星星。

9/18揪一波！更多活動資訊請見「流星花蓮-2020天文旅遊」網站http:// meteor-hualien.tw/eclipse.ht。

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