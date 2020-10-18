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澎湖立委批林佳龍漠視離島運能　交部秀數據：較往年增加

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▲▼澎湖馬公機場。（圖／記者賴文萱攝）

澎湖馬公機場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

澎湖立委楊曜近來在臉書批評交通部長林佳龍大方補助國旅，卻放任航空公司減班，造成離島居民的交通不便。對此，交通部今（18）日表示，以澎湖航線為例，今年旺季期間運能約較去年同期增加45%，10月份運能則增加約10%，強調一直以來都重視離島居民交通權益，疏運服務不分平假日。

楊曜指出，林佳龍大方補助國旅，卻無力解決離島的運輸能量，放任航空公司減班，造成離島居民的交通不便。他說，訂位已滿，報到率特高，這是九月以來澎湖鄉親遇到的困境。

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楊曜表示，多名赴台就醫返家的民眾，拖著虛弱的身體，在高雄機場候補機位返家，卻苦候多時無一機位。他致電民航局請他們提早因應，加開班機或放大機型輸運鄉親，民航局竟回覆，航空公司沒有運能可供加開航班或放大機型，最後在他堅持下才加開夜間航班。

▲民進黨立委楊曜於立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲澎湖立委楊曜。（圖／記者林敬旻攝）

「可惜，林佳龍部長向來不會關心離島偏鄉的地方事務」，楊曜表示，因為我們的選舉人數太少了，不值得大部長耗費心力處理！

對此，交通部今發新聞稿回應，一直以來對包括澎湖、金門及馬祖等離島居民行的權益都非常的重視，對於相關的交通建設均持續投資。由於離島地區對外交通主要仰賴海空運輸，因此一直以來不斷投資與改善海空運輸建設，以提升海空運輸服務品質，另為減輕離島居民負擔，也給予離島居民相關票價補貼。

交通部表示，以澎湖為例，在空運方面，108年提供離島居民超過4億元的空運票價補貼，並持續改善澎湖機場空陸側設施，以及將進行七美、望安機場外觀風貌改造，重塑機場門戶意向；在海運方面，因台華輪船齡已逾30年，為提升台澎間海運服務品質，交通部將投入27億8,800萬元，遴選優質航商於國內建造1艘總噸位8,300、載客數600人之客貨船提供服務，另已核定補助1.54億元購建4艘新船汰換現有島際間的交通船。

交通部指出，為照顧離島鄉親之聯外交通需求，今年暑假國旅大爆發，更協調航空公司調派大飛機疏運旅客，以澎湖航線為例，旺季期間運能約較去年同期增加45%，10月份運能則增加約10%。

▲▼澎湖馬公機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部回應，為照顧離島鄉親之聯外交通需求，今年暑假國旅大爆發，更協調航空公司調派大飛機疏運旅客。（圖／記者賴文萱攝）

另為因應機場如因天候狀況或有突然湧入之大量旅客，交通部前已督導民航局訂定疏運ABC應變機制，得視情啟動疏運A(民航機)、B(海運船班)、C(軍用運輸機)計畫，自該措施實施以來，民航局、航港局不斷檢討調整作業細節，得以順利疏運旅客，已展現具體成效。

對於離島舉辦的特殊慶典或活動，而臨時湧現的旅運需求，交通部與民航局均會隨時掌握，例如：本週因「109年全國漁民節慶祝系列活動-菊島漁民季」在澎湖舉辦，雖在機場等待候補人數雖未達啟動A計畫條件，交通部仍督請民航局於16日協調華信航空不計成本增開加班機疏運旅客；今（18）日高雄往澎湖約有20餘人等待候補，民航局將持續掌握現場候補狀況並做妥適之安排與處理。

交通部表示，林部長都有掌握狀況，並已指示民航局妥為應處，交通部將持續關注離島居民交通權益，俾提供離島居民更完善之交通運輸服務。

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