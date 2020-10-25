台灣光復75週年展北京登場　清「宏字練軍公文」首曝光

▲大陸國家博物館推出紀念台灣光復七十五週年主題展。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

「金甌無缺，紀念台灣光復七十五週年主題展」今（25）日在北京大陸國家博物館展出，包括館藏文物160餘件，其中，清代經營台澎防務的40餘冊宏字練軍公文，更是首度公開展覽。大陸國台辦主任劉結一雖出席開展儀式，但未對外發言，儀式結束後便在博物館館長陪同下入內參觀。

▲大陸國台辦主任劉結一出席北京舉行的台灣光復特展。（圖／記者魏有德攝）

本次展覽分共分6大主題，包括寶島台灣、九州同悲、抗倭守土、 長歌當劍、 揮戈復疆、兩岸圓夢等，藉由歷史文獻及文物，不僅收錄中國的正史、方志、兵書、官私地圖等書籍，英、美、法、日等國相關文獻也同步呈現。

▲清代經營台澎防務的40餘冊宏字練軍公文，首度公開展出。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，首度對外展示的清朝「宏字練軍公文」，是當時屯兵經略澎湖的重要文獻。中法戰爭後，台灣首任巡撫劉銘傳決心加強台澎的海防，提出守台必先守澎的主張，調部將吳宏洛率部五營辦理澎湖防務。

宏字練軍公文便是吳宏洛擔任澎湖總兵期間，宏字軍的各種形式公文原件。內容涵蓋人事、操練、調防、工程、後勤、獎懲等方面，展現這支軍隊從組建開赴澎湖至形成規模的過程，公文中還有電報、郵政的內容，成為研究台灣近代社會生活的重要參考依據。

