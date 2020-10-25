南京推台青藝術家駐地計劃　女插畫家「雪松＋地標」勾勒重陽

▲南京大學鼓樓校區一角與雪松。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／北京報導

南京寧台服務業合作促進中心及文旅創新學院發起的台灣青年藝術家駐地計劃，進入創作的第二階段。來自台灣的28歲女插畫師林彥菱今（25）日以「我們的節日」為主題，運用南京市樹雪松及南京地標建築為創意發想，完成三幅插畫作品。林彥菱表示，利用南京元素呈現重陽節，「讓看到的人能更加體會到創新名城、美麗古都南京深厚的文化底蘊和開放包容。」

▲來自台灣的28歲女插畫師林彥菱。（圖／主辦方提供）

林彥菱畢業於台灣科大商業設計系，曾拿下第十屆全國動畫競賽優勝及入圍Croatia Supertoon 國際動畫影展。她在2018年到南京發展後，也曾獲得大陸第十三屆「創意中國」設計大獎銀獎等殊榮。

林彥菱表示，藉由走訪南京大學鼓樓校區、明孝陵、玄武湖、江蘇科學技術廳和大報恩寺等地標，描繪出不同的雪松形態，「兩岸節日是一樣的，重陽節是中國傳統節日，因此參加台灣青年藝術家駐地計劃時，便一直思考如何用南京元素來呈現重陽節。」

▲林彥菱以南京市樹加上地標建物，勾勒出重陽的故事。（圖／主辦方提供）

據了解，台灣青年藝術家駐地計劃今年8月啟動，透過創意設計和跨界創新來傳承文脈，呈現出形式多樣的藝術作品，內容以「我們的節日」、「國潮風」為主題發想。TALES神話言創辦人曾國源表示，希望台灣的青年藝術人才藉由駐地計劃活動，推動寧台兩地的文創產業融合發展。

新冠肺炎疫情影響下，台灣青年藝術家駐地計劃採用南京實地和雲駐地的方式同步進行，曾國源與部分在台灣的青年藝術家透過雲駐地，依託南京「山水城林人」的文化背景，運用雲錦、金箔等南京非遺技藝進行創作。此次台灣青年藝術家駐地計劃創作的作品，也將於紫金獎·第二屆中國（南京）大學生設計展江蘇台青文創專區展出。