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台灣光復75周年　新華社刊文：中國軍民傷亡3千萬換來的勝利果實

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▲▼大陸慶祝台灣光復七十五週年。（圖／涉台人士提供）

▲大陸日前舉辦紀念台灣光復活動，全國政協主席汪洋發表總結致辭。（圖／涉台人士提供）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《新華社》25日刊登中國歷史研究院院長高翔的文章，指台灣光復為全民族抗戰勝利的成果，是中國軍民傷亡達3500萬人以上用生命與鮮血換來的勝利果實，並強調依據《開羅宣言》與《波茨坦公告》等國際法文件，台灣及澎湖列島歸還中國，可謂台灣是中國主權與領土不可分割一部分的歷史鐵證。

文章提到，75年前，在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利之中，台灣脫離日本殖民統治得以光復，回到祖國懷抱，這是整個中華民族揚眉吐氣的光輝時刻，也是值得全體中國人民紀念的重大歷史事件。

文章指出，世界上沒有任何人比中國人更早地發現、認識、開發、治理台灣，有關台灣的歷史學、考古學、人類學、民族學研究成果證明，台灣史前文明淵源有自，台灣史前時期的考古文化遺存與中國大陸東南地區文化有著密切的淵源關係，台灣史前時期的人類主要是通過台灣海峽南部的「東山陸橋」從中國東南福建遷入，台灣史前文化與中國大陸文明具有同源性毋庸置疑。

文章提到，1895年清政府在甲午戰敗之後與日本簽訂《馬關條約》，被迫把台灣及其附屬島嶼割讓給日本，台灣從此遭受日本侵占50年，1945年日本戰敗投降，台灣得以光復而回歸祖國。

文章指出，台灣的光復，是全體中國人民團結抗戰勝利的結果，是中國軍民傷亡達3500萬人以上用生命與鮮血換來的勝利果實，「如果說甲午戰後日本通過《馬關條約》迫使清政府割讓台灣，充分表明台灣是中國主權與領土一部分的客觀歷史事實；那麼，抗戰勝利之後依據《開羅宣言》與《波茨坦宣言》等國際法文件使日本竊取於中國的台灣及澎湖列島歸還中國，可謂台灣是中國主權與領土不可分割一部分的歷史鐵證。」

文章強調，中華民族數千年的歷史昭示，走向統一是中國歷史的主流，乃天時人事之自然，非一己之私所能阻擋，當代中國，正處於有史以來最好的發展時期，未來的道路雖然不會一馬平川，但國家統一、民族復興，是大勢所趨，浩蕩潮流，「台灣唯一正確的選擇是投身到這一時代前進的洪流中，去中流擊水、助力前行，共享中華民族繁榮發展的榮光。這是海峽兩岸同胞共同的心願。」

▼新黨榮譽主席郁慕明出席大陸舉辦的台灣光復紀念活動。（圖／涉台人士提供）

▲▼大陸慶祝台灣光復七十五週年。（圖／涉台人士提供）

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