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出席商人節大會　柯文哲：面對新的世界商業也要改變

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▲▼慶祝第74屆商人節暨表揚大會,台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲慶祝第74屆商人節暨表揚大會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲23日出席第74屆商人節暨表揚大會，致詞時表示，台北市政府要代表台北市民跟各位各商會表達最高的敬意，而面對新的世界，商業也要改變。既然回不去，就要往前走，商業要因應變化，像是台北市政府未來2年會全力推動無紙化、電子支付、無現金交易及無接觸服務。

柯文哲表示，台北市政府要代表台北市民跟各位各商會表達最高的敬意。台北市商業會到現在成立74年，團體會有138家，看了名單真的是包羅萬象，5萬家的公司從金融、營造、百貨、交通、生活用品、進出口貿易、餐飲、民生食品、醫藥保健、環保衛生等，大概是全台灣民間商業團體裡面規模最大的，幾乎包括了每一個行業。

柯文哲接著說明，商人節的訂定是整體商業界的榮譽，顯示政府對商人尊重，感謝他們在國家經濟展上面的貢獻。台北市商業會歷年也在台北市政府的支持下，舉辦商人節暨表揚大會，建構一個尊重商人的理念，提高商人的社會形象。

柯文哲說，2020年影響全世界最大的就是新冠肺炎，他有查過，「很多人一直問我，新冠肺炎什麼時候會過去，我跟你講，還沒開始啦」，從1918年西班牙流感的經驗，應該要花2年。柯說，自己每天都會監看全球新增案例與全國新增案例，美國最近每天新增4萬多案例，全世界每日約增加30萬，台灣目前還相當安全就是因為有邊境管制，證明防疫旅館的發明也是對的。

▲▼慶祝第74屆商人節暨表揚大會,台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲表示，這1年受到新冠肺炎疫情影響，全世界只有2個國家的GDP上升，一個台灣、一個中國大陸；另外，全世界今年上半年只有4家航空公司賺錢，其中2家是台灣的長榮和中華航空，因為疫情衝擊，ICT產品需求大增，台灣又正好是ICT大國，所以長榮和華航把客機改成貨機，把台灣製造的ICT產品運出去，因此這2家航空公司沒有虧到。

柯文哲強調，這個疫情讓大家警覺到風險管理的重要；再來就是無現金交易、無接觸交易一定會上升，像今年電商營收平均上升15%至30%，現在在夜市賣不會賺錢，要物流外送才會賺錢；第三是全球化沒有了；第四，國家主權變強大了，以前要入境叫你刷身分證一定會罵，現在沒人敢罵，因為防疫需要。

柯文哲說，面對新的世界，商業也要改變。既然回不去，就要往前走，商業要因應變化，像是台北市政府未來2年會全力推動無紙化、電子支付、無現金交易及無接觸服務，台北市將把校園當作重點，而北一女現在是台北市推動智慧校園4.0的示範學校，做成功就會推到其他學校。

柯文哲也提到，台北市目前電子發票化達80%，因此業者如果沒有用電子發票，就沒辦法跟台北市政府做生意，透過這種強制的方式，才能把國家往前推。最後，他重申既然未來世界不可測，那就準備好，見招拆招，大家一起努力一起前進。

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