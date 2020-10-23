北市砸70萬找網紅振興商圈　王鴻薇爆「分享數掛0」批亂花錢

▲國民黨議員王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，台北市的觀光產業持續低迷，包含商圈、夜市等都受到衝擊。議員王鴻薇指出，台北市長柯文哲喜愛找網紅合作，北市商業處今年舉辦商圈嘉年華活動砸70萬請來6位網紅行銷，但粉絲數不多，甚至針對商圈的行銷文章讚數、分享數更少到只有2位數甚至沒有讚，痛批市府根本就是在亂花錢。

王鴻薇表示，商業處針對一系列活動的宣傳效益，竟是將這些網紅的追蹤人數全部加起來，宣稱觸及達到45萬人，但仔細一看這些宣傳文章，可以發現有一半的讚數都不到100個，甚至分享次數是0，顯見觸及率相當低，質疑商業處完全就是在膨風。

王鴻薇指出，商業處找的6位網紅，臉書最多追蹤人數者為22萬人，IG則是6萬人，但臉書追蹤最少者僅4600人，IG甚至低到只有226人，其中一位網紅發文按讚人數27人、僅1則留言。

王鴻薇以商圈嘉年華活動的宣傳影片為例，影片主角是柯文哲及熊讚，長度1分鐘，且影片發在產發局及商業處兩個粉絲專頁，加起來「總讚數竟不到300個」，分享數更是僅有33個，但卻要花費15萬，效益極低。

王鴻薇表示，柯P從過去就常常喜歡和網紅合作宣傳，過去和百萬以上訂閱的Youtuber合拍影片，一部平均都在96000元，而這次商業處邀請6位網紅，僅參加活動和發一篇文章，竟然就要花到70萬元，而且宣傳效益還這麼低，痛批台北市政府是不是錢太多？王鴻薇要求市府檢討行銷成果，如果宣傳效益這麼慘的話，未來還不如把錢拿來實質補貼商家！

對此，商業處長高振源解釋，為協助行銷商圈特色規劃半日商圈體驗遊，邀請的網紅都有針對商圈屬性，採精準行銷，如美食為主的商圈就找美食網紅，擴大宣傳效益，一場投入經費約6萬元；高說，網紅會到現場直接體驗後，介紹商圈特色、當地美食店家等，並透過其專屬管道，分享給粉絲。而從後台查閱，目前總計已有超過23萬人次的觸及數。