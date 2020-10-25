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媽祖率眾神尊通過加持　5.1億元新宜蘭橋25日第一階段通行

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▲▼在媽祖率眾神尊通過加持，斥資5.1億元的新宜蘭橋25日中午後第一階段開放通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲在媽祖率眾神尊通過加持，斥資5.1億元的新宜蘭橋25日中午後第一階段開放通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

在蘭陽媽祖文化節的媽祖及眾神尊與大小陣頭通過，祈求通車平安順利的加持下，斥資5.1億元興建的新宜蘭橋25日中午後第一階段開放通行，但15噸以上大貨車與遊覽車（公車除外）仍暫時禁止通行，宜蘭縣長林姿妙請民眾配合交通管制通行。

▲▼在媽祖率眾神尊通過加持，斥資5.1億元的新宜蘭橋25日中午後第一階段開放通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

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時隔14個月，新建宜蘭橋確認結構安全無虞，宜蘭縣長林姿妙25日上午，坐上蘭陽媽祖文化節陣頭鼓車率媽祖遶境隊伍通過後，宣布將在25日中午後啟動階段性通車，新宜蘭蘭主橋雙向各開放1個快車道、1個慢車道，並分隔人行空間，林姿妙並指示宜縣府工程團隊如期於年底前讓新橋全線正式通車。

80年歷史最早是一座木造橋的宜蘭橋舊橋，1939年改為混凝土橋，期間歷經多次改建，橋下仍是舊宜蘭橋的橋墩，但橋板近年來因交通流量大已不敷使用，宜縣府斥資5.11億元，於2019年4月間進行改建，長162.3公尺的舊橋在2019年8月14日拆除後，南來北往車輛則是通行兩側鋼構便橋。

▲▼在媽祖率眾神尊通過加持，斥資5.1億元的新宜蘭橋25日中午後第一階段開放通行。（圖／記者游芳男攝，下同）

新宜蘭橋長241公尺、寬21.3公尺，雙向各兩個主線道，內車道作為汽車通行，外車道暫作為機慢車道、自行車道與人行道，限速20公里；25日的第一階段開放通行，目前仍禁止15噸以上大貨車與遊覽車（公車除外）通行。

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