影／白宮疫情未歇！副總統幕僚確診　彭斯團隊第2人　

記者張方瑀／綜合外電報導

美國白宮再傳確診病例，副總統彭斯幕僚歐布斯特（Marty Obst）確認感染新冠肺炎，但目前尚未彭斯辦公室尚未出面回應。事實上，歐布斯特是彭斯團隊內第2位染疫的成員，他的新聞秘書凱蒂米勒（Katie Miller）在5月時也確診。

▲美國副總統彭斯幕僚歐布斯特確診新冠肺炎。（圖／翻攝自推特／Marty Obst）



根據CNN報導，知情人士透露，歐布斯特是在21日檢測出陽性，目前無法確定有何病徵，彭斯辦公室也尚未出面回應；儘管歐布斯特不屬於公務人員，但他頻繁出入白宮，曾和許多人接觸過。歐布斯特是彭斯團隊內第2位染疫的成員，他的新聞秘書凱蒂米勒在5月時也確診。

白宮疫情擴散未歇，國內的確診數也不斷攀升，明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心主任邁克爾奧斯特霍（Michael Osterholm）表示，就現在的情況看來，每日感染人數很快就會超過10萬人，「接下來三到四星期內死亡人數也會急遽上升。」

美國從23日開始，每天的確診數都超過8萬3000多例，打破7月紀錄。猶他州州長赫伯特（Gary Herbert）警告，醫療體系正處於崩潰邊緣，「我們現在就站在懸崖邊，如果不認真採取集會限制措施與戴口罩，我們很快就無法再給每個需要的人高品質的醫療服務。」

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