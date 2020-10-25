女巫們集結！網路串連發動「束縛咒」攻勢　萬聖節施法要川普敗選

▲女巫集結施法要川普敗選。（圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

美國總統大選進入倒數，許多人早已提前投票，選出心中下屆總統的人選。不過美國有群「女巫」正在臉書社團集結，準備在萬聖節當天對川普實行「束縛咒」，希望透過咒語施法讓川普敗選。

根據《太陽報》報導，美國6100多名女巫加入臉書「束縛川普」（Bind Trump）社團，聲稱她們會利用本月罕見的「雙滿月日」帶來的額外法力，計畫在31日萬聖節和11月2日集體作法，希望藉此讓川普在11月的大選中落敗。

報導指出，這群女巫在社群網站上透過「#BindTrump」和「#MagicResistance」兩個主題標籤（Hashtag）串聯活動，發動至今規模最大的「藍色浪潮」（Blue Wave）咒語攻勢，將川普趕出白宮。

這群女巫也說，川普確診新冠肺炎就是她們施法的結果；其中一名成員說，她在最終辯論前一天向川普下咒，但辯論當天似乎沒有超自然事件發生。還有人在社團裡發文呼籲，她們除了將精力放在川普身上以外，應該也要對那些幫川普助選的外國勢力施法。

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