文總辦400人藝文茶會　蔡英文：2021年舉辦「馬祖國際藝術季」

▲總統蔡英文出席文總舉辦的藝文界茶會。（圖／文化總會提供）



記者陶本和／台北報導

文化總會24日舉行「2020藝文聯誼茶會－共下好柿節」，邀請逾400位藝文界人士共赴盛會。總統蔡英文在致詞時宣布，2021年下半年度文總將與連江縣政府攜手啟動「馬祖國際藝術季」，期待「馬祖國際藝術季」成為台灣再次被世界看見的新起點。

「不論甚麼時候都可以去馬祖，但是明年的藝術季更要去馬祖」，蔡英文說，縣長劉增應、張永江以及陳雪生三位是她的老朋友，呼籲大家明年一定要去馬祖國際藝術季，她更現場做民調詢問台下貴賓想去馬祖的請舉手，而沒有一雙手是放下的，讓總統對著劉增應縣長笑說，「你今天宣傳的任務達成了！」

為了呼應「馬祖國際藝術季」及「共下好柿節」的主題，今年藝文聯誼茶會的餐點特別取「客家」及「島嶼」的意涵來烹調特色料理，同樣由經國管理暨健康學院掌廚，準備馬祖特有的飲食文化料理、客家古早味菜餚並以柿子入菜。

在會場中，主辦單位還特別安排了「馬祖創意料理區」邀請蔡英文與陳建仁現場品嘗馬祖的特色魚麵，一旁陪同的劉增應也不時解說馬麵以及馬祖食材的故事。

有趣的是，除了動口嘗鮮，蔡英文也動手製作養生飲品「酒香玫瑰薑茶奶」，以地瓜牛奶為基底，搭配酒香薑茶（以馬祖老酒熬煮薑片、紅棗等食材， 有酒香無酒味），最後手打奶泡，撒上薑黃粉、玫瑰花瓣，「小英特製奶茶」層層分明讓大家直呼「太美了」！

「今年是非比尋常的一年」，蔡英文說，在疫情仍在世界蔓延的此刻，我們卻能迎著秋風，歡聚一堂，這是舉國共同成就的防疫成果，見證了台灣民主的成熟，也更加呼應今年藝文茶會的主題「共下好柿節」。

她強調，在客語四縣腔的發音就是「好事」，而此時也剛好是柿子上市的時節，「文化總會一直扮演著深耕厚植台灣文化實力的幕後推手！」她也細數文總今年的「文化政績」，包括2019策劃的國慶光雕展演榮獲德國「紅點」設計大獎，是文總成立53年來第一次獲得紅點大獎；而全球華人最頂尖設計獎項–「金點」設計獎，文總也囊括九項大獎，這都是文總這一年來努力讓台灣的文化力站上國際，致力推動國內藝文活動的堅實紀錄。

本次藝文聯誼茶會現場邀請許多貴賓，包括遠流出版社董事長王榮文、高雄流行音樂中心執行長李欣芸、金馬擬音師胡定一（2017年獲頒第54屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者）、音樂家朱宗慶、漫畫家韋宗成、作家陳若曦與黃春明、榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興、典藏雜誌社社長簡秀枝、台灣設計研究院副院長林鑫保、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、知名策展人李明道、藝術家江明賢及廖修平等逾400位藝文各界人士齊聚一堂。

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