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國土計畫完全無台積電專區　藍軍：蔡英文台南半導體重鎮說假的？

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▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，再度聯手砲轟台南國土規劃，完全無台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，再度聯手砲轟台南國土規劃，完全無台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會23日進行國土專案報告，蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，再度聯手砲轟，台南國土規劃，第一階段委外，第二階段也不讓議員參與，溪北永遠規劃為農業和國土保育的黃綠區，溪南則是可發展的紫色，這樣的國土規劃是要逼的溪北人去死嗎？

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑怒批，連蔡英文都說台南未來是半導體重鎮，安南區和大新營區有這麼多的台糖用地，國土計畫為何不規劃台積電專區，並積極主動跟中央爭取經費，難道要讓高雄搶走嗎？

蔡育輝怒火中燒，他說台南新通盤檢討的的國土計畫圖，國土規劃用紫紅黃綠四種顏色來顯示國土功能，溪北地區又貼上黃色農業發展區和綠色國土保育區，第一階段全權委託不了解的外人來規劃台南市的未來發展，第二階段本來說要讓議員參與修正，現在又將議員完全排除在外，溪北永遠落伍，發展還是在都會區，看到這樣的國土計畫，是不要叫溪北居民死一死比較乾脆？

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑，再度聯手砲轟台南國土規劃，完全無台積電專區。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝說，國土計畫書都寫著，因應未來成長管理，總質詢中他跟蔡淑惠和李中岑提到的前瞻規劃台積電專區，大新營區有大片的台糖用地，有5百公頃、3百公頃、2百公頃，既然是因應未來就該提早規劃。

蔡淑惠表示，國土計畫5年通盤檢討一次，看看這份新出爐的國土計畫，之前農地規劃為11萬公頃，新的國土規劃仍維持原樣，台南都會區仍是城鄉發展第一類，報告中提到預留6193公頃土地，未來規畫重點是要提供產業需要，但都集中在沙崙、新市，規劃為工業用地，台積電三奈米廠在南科，也因為腹地不足四處在找土地，既然黃偉哲市長也同意用台糖土地規劃為台積電專區的可行性，這份國土計畫2021年4月才公告，現在是否應緊急修正！

李中岑直接點出，蔡英文說台南是未來的半導體重鎮，目前台南有沒有為了半導體規劃專區？連GOOGLE都要進駐南科，台積電腹地不足情況下當然要急覓地，總質詢時曾提到安南區康寧大學旁的台糖用地119公頃，交通地理生活機能有一完整規劃，在國土計畫中應該是潛能無限，台南市應營造產業群聚聚落，讓半導體龍頭台積電在台南有專區，市府應主動積極爭取，難道要讓高雄搶走嗎？

方一峰也說國土計畫惡法，對農民不公平，未來若被劃設成農業專區，成為特定農業區將不能蓋農舍，農地將更難買賣，鹽分高的農地會全都荒廢在那，報告中提及，以不傷害農民權益為原則是最大諷刺。

許至椿請市府要注意，原本舊法令許可用金錢土地回饋，新的國土規劃是否取消，舊制跟新制如何銜接未來發展，行政有行政立場使用者有使用者立場，目前農地蓋工廠爭議不斷，列管的有特許證，未列管能就地合法化嗎？為發展經濟政府不應阻撓。

王家貞痛批，政府強拆南鐵民財產，台南掠奪人民財產全國聞名，看到國土計畫書上提及保護人民財產，對比之下真是很諷刺，是2025年後不會搶奪人民財產？人民權利保護不是應該與時俱進？民進黨一路執政20幾年，卻成為略奪人民財產的兇手，真是可悲。

・煎煮炒炸通通辦得到
 

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