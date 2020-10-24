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立院三讀通過「紓困3.0」　蔡英文感謝朝野：政府會當全民最強後盾　

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▲▼紓困3.0通過，蔡英文向國人喊話，要當全民最強後盾。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲紓困3.0通過，蔡英文向國人喊話，要當全民最強後盾。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院23日通過紓困3.0預算，金額達2099億元。對此，總統蔡英文透過臉書感謝朝野合作，也向國人喊話，要當全民最強後盾，顧產業、撐廠商、守就業。

蔡英文表示，今年面對疫情挑戰，政府先前推出的紓困1.0和2.0，都發揮了穩定經濟的良好效果；在三倍券的助攻下，餐飲業8月業績創下史上同月新高紀錄，營業額達736 億元。振興方案也活絡買氣，零售業在7、8月的營業額，分別是 3,361 億元和3,340 億元，雙雙創下史上同月新高；9月的外銷訂單更首次衝破 500 億美元，相當於新台幣 1 兆 4,687 億元，也創下史上單月新高。

這次立法院通過紓困3.0預算案，蔡英文感謝朝野各黨團的支持，一起來繼續挺產業、挺勞工，在全球都面臨經濟逆境的情況下，台灣有相對好的成績，除了執政團隊的努力，更要感謝全國人民願意跟我們一起拚。政府一定會做大家最強的後盾，我們繼續努力，一起加油！

立法院會23日三讀通過「紓困3.0」特別預算追加案，規模2100億的特別預算減列5300萬為2099億5700萬，其餘全數未凍結，這也是紓困特別預算三度在立法院審議以來，首次有預算被刪減。

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