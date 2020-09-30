全國最大「光織影舞」　嘉義北香湖公園閃耀整個10月

▲光織影舞布置中月。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市北香湖公園默默地進駐了一群工程團隊，在豔陽下、在午後大雨中，迅速卻溫柔地將鋼架、七彩織帶、燈光配線、香氛設備，逐漸安裝在北香湖的7個角落。這些努力，就是在為10月1日開始為期1整個月的「光織影舞」夜遊光影藝術展做準備。觀光新聞處長張婉芬表示，「光織影舞」就要點亮嘉義市的夜空，請大家拭目以待。

▲光織影舞布置中 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張婉芬表示，點亮一座城市，讓台灣與全世界看見，就是市府的目標，嘉義市的特色要被所有人看見。曾有人說嘉義市的夜太寧靜，需要畫龍點睛、讓人眼睛一亮，因此觀光新聞處籌備一年，將於今年10月在北香湖推出「光織影舞」全國最大夜遊光影藝術展，以「7大光影」藝術，點亮嘉義市的夜。

▲光織影舞_音符步道示意圖 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張婉芬透露，光織影舞是全台夜遊最佳首選，市政府把北香湖的「音符步道」用織帶布條與燈光圍繞，讓民眾漫步在七彩步道內，順著紅橙黃綠藍靛紫的織帶色彩，走一圈音符步道伴隨光影層次變化及輕快樂音，走向北香湖美麗的湖面。

▲光織影舞主視覺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

張婉芬說，來到北香湖畔，更有驚喜等您。地表最大的月亮就在嘉義市，在湖中央搭配湖水倒影閃耀著黃澄澄的燈光，點亮無比浪漫。與光織影舞的鏡花水月，在湖邊與月亮留下美麗剪影，將會是文青網美熱愛打卡景點。

開幕當天適逢中秋佳節連假，接續還有國慶連假，為了延續國旅熱潮，在這兩個連假期間將搭配推出無人機展演，邀請大家來嘉團圓賞月，體驗越夜越美麗的嘉義市。

▲工作人員急忙布置全國最大「光織影舞」，十月北香湖公園將點亮嘉義市的夜空 。（圖／記者翁伊森翻攝）

光織影舞，要讓旅客遊人，享受有光、有影、檜木芬芳撲鼻、樂音圍繞體驗。讓七彩與香味，陪你一起夜遊，讓音樂與表演，豐富嘉義市的夜。敬請大家密切期待，10月份嘉義市北香湖「光織影舞」夜遊光影藝術展，點亮您的夜空。