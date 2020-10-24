陳時中嘆「我也老了！」　著手列十大願望：以後有空要圓夢

▲陳時中出席七老八十記者會。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣邁入高齡化社會，老人照護成為年輕人一大壓力，衛福部長陳時中表示，人生七十才開始，老人應改變信念並努力圓夢，他笑稱，「我也老了嘛！要開始想自己有什麼夢想還沒完成的」。另外針對近日施打流感疫苗一事，有家長擔心學校劑量不足，根本是抽「生死籤」，陳時中則說，若有不足最後都還會調配，不需擔心。

衛福部社會及家庭署今日舉辦「迎接重陽，翻轉吧！我的七老八十」記者會，陳時中表示，我國社會老化情形步步高升，女性平均年齡比男性更高，高齡化社會下，年輕人有照顧壓力、經濟壓力，老人自身心情也會因老化失落，漸感寂寞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，雖然社會上有許多減壓機構或團體，但最重要的還是自身願不願意改變，如果老年人願意翻轉老年，那社會上也有很支撐他們的力量，第一個就是屳彼岸態度，接著要做到真正改變，想想以前年輕時有哪些夢想來不及實現，列出10個夢想，趁著現在老了退休了，有閒暇之餘可以圓夢。

▲陳時中呼籲，老人應改變信念著手圓夢。（圖／記者李宜秦攝）

陳時中表示，「我也老了嘛！我也要開始想我有哪些夢想沒實現，將來有時間有好好圓夢」，他表示，翻轉老化、迎接健康的人生要靠自己，就從改變信念、努力圓夢開始。

另外針對近日施打流感疫苗一事，有家長認為，學校疫苗劑量不足，等於是在抽「生死籤」，陳時中表示，學校疫苗劑量都是根據以往經驗配置，由地方向中央申報，依據地方需求配量，若之後有需求仍可申請調配。

今日加開幼兒疫苗，但有醫院施打人數不如預期的多，陳時中表示，地方施打疫苗的場次與配量，都是由地方政府安排，中央不會插手，畢竟地方政府最了解地方需求。

陳時中也說，603萬劑疫苗會盡快配置，目前大家施打速度很快，應該可以很快配置完畢，若幼兒劑量沒有施打完畢，等待時間久了，發現大家施打意願不高的話，就會分配給其他族群施打。