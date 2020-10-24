新增2境外移入！來自菲律賓、美國　菲籍女「檢疫期滿採檢確診」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案分別自菲律賓及美國入境。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，發言人莊人祥，資料照。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，案549為20多歲菲律賓籍女性，因工作於今(2020)年9月30日入境臺灣，搭機前3日內檢驗陰性，入境時至集中檢疫期滿均無症狀，10月13日檢疫期滿前採檢結果為陰性，檢疫期滿後由仲介安排至隔離宿舍進行自主健康管理，並於10月22由仲介安排至醫院自費檢驗，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案接觸者共12人，包含接送車輛之司機3人及同事3人，因皆有佩戴口罩，列自主健康管理；另6人為與個案一同至醫院採檢之同事，採檢結果均為陰性，然接觸期間未確實佩戴口罩，列居家隔離。

指揮中心指出，案550為30多歲本國籍男性，今年10月2日出境至美國，並於10月18日返國，入境時無不適症狀。個案於10月21日居家檢疫期間出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、關節痛及全身倦怠等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診，目前住院隔離中。由於個案發病前2日均於住家進行居家檢疫，未有同行及同住接觸者，因此無匡列接觸者。

指揮中心統計，加上本新增病例，國內目前累計550例確診，分別為458例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、493人解除隔離，其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。