變冷又能「泡溫泉」了！溫泉旅行啟動　觀光局邀吳鳳、眾量級踩點

▲台灣好湯溫泉旅行啟動。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

秋冬正適合去溫泉泡湯放鬆，交通部觀光局啟動「2020台灣好湯」，邀請國內40多位知名網紅，包括外景主持人吳鳳、Youtuber眾量級等，另與全家便利商店合作舉辦滿額抽獎，幸運兒還可抽到豪華住宿券。

觀光局局長張錫聰表示，台灣好湯一直致力於推薦國人台灣溫泉多樣化的泉質及特色，整合泡湯、美食、旅遊，使大家能享受優良湯泉帶來的身心舒暢。今年因為疫情的原因，讓國人沒辦法出國旅遊。

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張錫聰指出，疫情期間正好可以讓國人回頭看看台灣，其實很多像是溫泉資產、文化表演、特色美食都不輸給國外，可以趁著這一次機會，規劃一場不一樣的溫泉旅遊；泡湯不僅可以調節免疫力，更能夠讓人紓壓放鬆兼防疫，一舉數得。

▲台灣好湯系列活動陸續開辦。（圖／觀光局提供）



觀光局配合溫泉季，啟動「2020台灣好湯」，邀請國內40多位知名網紅、部落客深入各溫泉區踩線體驗，其中包含了知名外景主持人—吳鳳，及惡搞情侶Youtuber—眾量級。

觀光局表示，期望能夠結合溫泉區周邊特色景點，規劃出不一樣遊程，讓民眾不用搭機出國，就能享受泡好湯、吃美食的美好旅程，今年也準備一系列精采的活動邀請大家共襄盛舉，包括全家便利商店合作舉辦滿額優惠抽獎活動、LINE@抽豪華住宿券、金泉獎票選抽好禮等。

▲秋冬正好適合泡溫泉。（圖／宜蘭工旅處提供）