周年慶！LINE TAXI「連9天抽一折車券」　幸運兒須當日使用完畢

▲LINE TAXI連續9天抽出一折乘車券。（圖／LINE TAXI提供）

記者李宜秦／台北報導

LINE TAXI上線滿一周年，為歡慶周年，將於10/23到10/31間，推出「一折乘車券」抽獎，10/23到10/26間加碼每日抽出2000組，中獎車券須於當日23:59前使用。另外多元計程車將於11月前進台中。

LINE TAXI表示，該平台上線滿一周年，合作車隊數突破6,500輛，註冊用戶數超過100萬，改變了消費者的叫車習慣。為歡慶LINE TAXI周年，將於10/23到10/31，推出抽獎活動，天天抽一折乘車券，10/23到10/26每日加碼釋出2000組。

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▲▼LINE TAXI推出周年慶活動。（圖／LINE TAXI提供）

活動期間於LINE TAXI LINE官方帳號每日皆會推播抽獎訊息，用戶每日有機會抽最高一折乘車券，中獎乘車券須於當日23:59前使用完畢。另外即日起至10/31，也推出五大限時優惠。

LINE TAXI表示，LINE TAXI Plus多元計程車提供預告固定車資、嚴選舒適車輛及自動付款功能，今年7月底已於台北市區試營運，預計11月前進台中地區。

▲▼LINE TAXI針對用戶進行星座等調查統計。（圖／LINE TAXI提供）

LINE TAXI五大限時優惠

1. 不搭車就搗蛋：一年一度萬聖節即將到來，LINE TAXI推出萬聖節限定乘車優惠，讓你開心狂歡安全回家。10/23至10/31，於21:00至06:00夜間叫車，趟趟可享85折優惠（每趟優惠上限20元）！

2. 生日歡樂送：LINE TAXI開心過生日，與你分享這份喜悅！只要輸入指定優惠序號「精彩一年」，即可獲得乘車券15元2張（乘車券效期14天，需在效期內使用完畢，逾期恕不展延或兌現。）

3. 星際驚喜包：於活動期間收到朋友分享的LINE TAXI星際驚喜包，就能抽好禮！不僅有機會獲得乘車券，還有機會搶到星級飯店住宿券，健身中心半年會籍、電商購物金等15間品牌商品優惠券。

4. 日日搭送禮優惠：年節送禮總是令人苦惱嗎，LINE TAXI推出期間送禮限定的「99元激省方案」，領取起30天內可享5趟$30元折價，讓你送禮有面子，親友搭車超安心！

5. T里程兌換優惠：長期支持LINE TAXI的朋友們有福了！於周年慶期間享兌換乘車券特殊優惠，只要5 T里程(原10 T里程)即可兌換10元乘車券；40 T里程(原50 T里程)即可兌換50元乘車券。