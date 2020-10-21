信義區7間百貨周年慶明開跑　新光三越史上最低回饋門檻、微風送開門福袋

▲新光三越北部重頭戲「信義新天地周年慶」將開跑。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

10月百貨周年慶將進入重頭戲，台北百貨激戰地信義區，明（10／22）新光三越、微風共7間同時開跑，跑一趟吃完買完逛完，算是CP值最高，新光三越信義新天地祭出史上最低回饋門檻，全館消費滿3,000元送300元抵用券，而微風信義3館則用「開門禮」吸客，入館前百名送福袋與中衛設計款口罩。

在信義區插旗達4大間規模的新光三越，旗下第二波周年慶開跑，最受注目的信義新天地，除了滿千送百還有信用卡獨家加碼，加上早已排隊滿滿的獨家Hermes Beauty加持，讓民眾撿便宜之外還有新品看，上半年疫情緊繃，也首度祭出史上最低回饋門檻，全館買滿3,000元就回饋300元抵用券。

此外，新光三越全館回饋包括10／22至11／4期間，全館滿3,000元送300元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；名品、大家電、法雅客、iStore單筆消費滿萬元送500元，貴賓卡單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。

信義新天地4店加碼信用卡回饋，如台新銀行針對名品，從10／22至12／31單筆消費滿10萬元加贈500元抵用券；20萬元加贈1,100元抵用券；消費滿50萬元加贈2,500元抵用券。針對12間銀行信用卡消費滿3萬元起可享回饋，特定銀行包括新光銀行、花旗銀行、第一銀行、聯邦銀行消費滿6,000元送100元抵用券。skm pay綁特定信用卡分期消費滿1萬元加贈100元抵用券。

微風則在周慶首日，針對旗下會員，當天到微風信義和微風松高前100名入館者，可獲得限量開門福袋，有機會抽到Luna Del Rey Swim鍊帶包、WMF打蛋器、VORNADO循環扇、正負0電風扇等禮物；微風南山首日致店民眾，出示APP也可獲得中衛設計款口罩。

而10／22起至11／8期間，微風信義高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；國際名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛、流行運動消費滿3,000元送300元抵用券；微風松高全館（不含H&M、餐飲）當日單筆消費滿3,000贈300元。

微風南山周慶高級珠寶、手錶消費滿3元萬送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；3C消費滿1萬元送500元抵用券；流行名品滿5,000元送500元抵用券；香氛保養、atré滿3,000元送300元抵用券。