新光三越信義周年慶首日　開門前千人等進場　650組美妝特惠秒殺

▲2020新光三越信義新天地周年慶首日，店外排隊人潮超過千名。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

下半年百貨周慶第二波重頭戲今（10／22）登場，信義區有7間百貨同時周慶開跑，新光三越信義新天地4館，上午11時還未開門，就有近千名民眾在門外等進場，各家美妝特惠組都有支持者，而每年熱賣的蘭蔻、雅詩蘭黛便宜4,000多元的特惠組仍熱門，總共限量650組一開門就全搶光。

信義區最大波百貨周年慶今登場，包括新光三越4館、微風3館同時開打，新光三越祭出全館單筆消費滿3,000元送300元抵用券，回饋門檻創史上新低，吸客策略果然奏效，除原本會熱賣的化妝品樓層外，包括居家、家電、寢具與嬰童樓層，到下午都有滿滿人潮來店消費購物。

微風則採3館不同回饋策略，微風信義高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；國際名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛、流行運動消費滿3,000元送300元抵用券；微風松高全館（不含H&M、餐飲）當日單筆消費滿3,000贈300元。

微風南山則推高級珠寶、手錶消費滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；3C消費滿1萬元送500元抵用券；流行名品滿5,000元送500元抵用券；香氛保養、atré滿3,000元送300元抵用券，並在周慶首日推出「開門禮」，也吸引了排隊民眾等進館。

今早門店一開民眾湧進新光三越A8館化妝品櫃，蘭蔻、雅詩蘭黛與資生堂東京櫃都出現排隊長龍，蘭蔻近期大熱的極光水與長銷的小黑瓶，都是許多民眾必搶名單，今日推出的限量「超未來基因緊顏組」，價值13,650元，特價9,360元最受歡迎，號碼牌還沒開門就幾乎領光；雅詩蘭黛小棕瓶特惠，也便宜了4,102元，一開門也人氣爆棚，開店不到30分鐘共650組就完銷。

因上半年新冠肺炎疫情，民眾減少逛街，此波買氣似乎在周年慶爆發，從上午11時開店持續到下午3點，即便是許多民眾上班的平日，館內也有不少人潮，新光三越表示，周慶預購整體成長2位數，精品名品成長最多，比去年增加20%，而化妝品與家用也有5%的成長，今年民眾在家時間多，居家包括寢具、香氛、床墊與家電都有比以往更高的買氣。