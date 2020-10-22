　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

新光三越信義周年慶首日　開門前千人等進場　650組美妝特惠秒殺

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼2020新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020新光三越信義新天地周年慶首日，店外排隊人潮超過千名。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／台北報導

下半年百貨周慶第二波重頭戲今（10／22）登場，信義區有7間百貨同時周慶開跑，新光三越信義新天地4館，上午11時還未開門，就有近千名民眾在門外等進場，各家美妝特惠組都有支持者，而每年熱賣的蘭蔻、雅詩蘭黛便宜4,000多元的特惠組仍熱門，總共限量650組一開門就全搶光。

▲▼新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

信義區最大波百貨周年慶今登場，包括新光三越4館、微風3館同時開打，新光三越祭出全館單筆消費滿3,000元送300元抵用券，回饋門檻創史上新低，吸客策略果然奏效，除原本會熱賣的化妝品樓層外，包括居家、家電、寢具與嬰童樓層，到下午都有滿滿人潮來店消費購物。

▲▼2020新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

微風則採3館不同回饋策略，微風信義高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；國際名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛、流行運動消費滿3,000元送300元抵用券；微風松高全館（不含H&M、餐飲）當日單筆消費滿3,000贈300元。

微風南山則推高級珠寶、手錶消費滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；3C消費滿1萬元送500元抵用券；流行名品滿5,000元送500元抵用券；香氛保養、atré滿3,000元送300元抵用券，並在周慶首日推出「開門禮」，也吸引了排隊民眾等進館。

今早門店一開民眾湧進新光三越A8館化妝品櫃，蘭蔻、雅詩蘭黛與資生堂東京櫃都出現排隊長龍，蘭蔻近期大熱的極光水與長銷的小黑瓶，都是許多民眾必搶名單，今日推出的限量「超未來基因緊顏組」，價值13,650元，特價9,360元最受歡迎，號碼牌還沒開門就幾乎領光；雅詩蘭黛小棕瓶特惠，也便宜了4,102元，一開門也人氣爆棚，開店不到30分鐘共650組就完銷。

▲▼新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

因上半年新冠肺炎疫情，民眾減少逛街，此波買氣似乎在周年慶爆發，從上午11時開店持續到下午3點，即便是許多民眾上班的平日，館內也有不少人潮，新光三越表示，周慶預購整體成長2位數，精品名品成長最多，比去年增加20%，而化妝品與家用也有5%的成長，今年民眾在家時間多，居家包括寢具、香氛、床墊與家電都有比以往更高的買氣。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

ET快訊
國1小客車遭砂石車污泥「輾壓」　女乘客喪命
金融OL為業績陪睡「金主」　陸綠帽男友心碎揭床照
快訊／搜救中正橋落水工人　新店溪意外撈到女浮屍
開賓利、大7衝進魚池都是假的！　刑事局找到真相了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新光三越信義周年慶首日　開門前千人等進場　650組美妝特惠秒殺

別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新

【廣編】拉凡德手作烘焙坊10/25感動味蕾開幕　桃竹同步當日9折購

智慧科技上身！家用金庫顏值再進化　可簡約可奢華為生活美感加分

全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」！4家門市限定免費送

姐姐蕾絲又來了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩10/24開搶　僅11間小7買得到

全家沙拉夾心土司美味驚人！推內餡激增不加價＋單品咖啡對折優惠　網友預備瘋搶

黑夜中最亮眼！超商開賣「螢光綠」口罩⋯3萬盒20分鐘搶購一空

快筆記！資深五寶媽雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

小7電子支付夯！每7人就有1人使用　超商綁定會員靠點數吸客

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

應采兒「為照顧Jasper減少工作量」　回顧過去辛勞哭了...陳小春心疼摸摸肚

直擊殯儀館！她曝命運化妝師日常 牽手送亡者：幫遺體恢復生前容貌

iPhone12開箱！超廣角夜拍吸睛 支援全台5G信號...實測網速超快

猴老大帶小弟闖入雲林淵明國中　猴群校園中開趴搶食不成還爆氣

駕駛＋乘客開車門擊落後方騎士　左右先後雙殺...網：整車都三寶

新光三越信義周年慶首日　開門前千人等進場　650組美妝特惠秒殺

別再臭怪「馬桶」了！日本風倍清　從防臭抗菌做起　浴廁才能真正清新

【廣編】拉凡德手作烘焙坊10/25感動味蕾開幕　桃竹同步當日9折購

智慧科技上身！家用金庫顏值再進化　可簡約可奢華為生活美感加分

全聯10/23開賣「萬聖節兒童醫用口罩」！4家門市限定免費送

姐姐蕾絲又來了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩10/24開搶　僅11間小7買得到

全家沙拉夾心土司美味驚人！推內餡激增不加價＋單品咖啡對折優惠　網友預備瘋搶

黑夜中最亮眼！超商開賣「螢光綠」口罩⋯3萬盒20分鐘搶購一空

快筆記！資深五寶媽雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

小7電子支付夯！每7人就有1人使用　超商綁定會員靠點數吸客

中租前三季獲利再飆高！　EPS衝上8.96元

快訊／N號房事件主嫌趙博士　被韓國檢方求處無期徒刑

雙北捷運合併一間公司？　柯文哲：以前跟林全見面就討論過

順路載人「會收油錢嗎？」他猶豫2考量　過來人曝重點：頻率

網紅落地窗前熱舞！第13秒驚見背後「激戰畫面」...網全看傻

北海道增加三倍！新冠肺炎導致事故增加？東京死亡事故同期兩倍

開始轉紅了！ 阿里山楓紅情報公開　「賞楓主題列車」12月開跑

「高雄國際食品展」好康大放送　消費滿額送福袋！抽平板、吸塵器

丈夫被持槍歹徒挾持！　性感網紅「只穿小褲褲」掏槍保護7歲兒

北富銀新系統之亂「最新消息」　已交出查核報告

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

消費熱門新聞

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

SKII青春露街頭藝術限量版潮夢幻

信義區7間百貨周年慶10／22開跑

一開店就掃空終於等到神級洗衣精

NIKE官網「快閃特賣」達55折

全聯10/23開賣「萬聖節兒童口罩」

雙11攻略　教妳買全年最划算紙尿褲

最後一次限時優惠　無印良品結帳再81折

全家沙拉夾心土司增內餡添美味

「螢光綠」口罩20分鐘搶購一空

中衛謝金燕聯名口罩10/24開搶

快領優惠碼！麥當勞勁辣翅、雞塊買1送1

65吋小米電視首登台16999元

就開在賣場內！家樂福也有火鍋店了

更多熱門

相關新聞

信義區7間百貨周年慶10／22開跑

信義區7間百貨周年慶10／22開跑

10月百貨周年慶將進入重頭戲，台北百貨激戰地信義區，明（10／22）新光三越、微風共7間同時開跑，跑一趟吃完買完逛完，算是CP值最高，新光三越信義新天地祭出史上最低回饋門檻，全館消費滿3,000元送300元抵用券，而微風信義3館則用「開門禮」吸客，入館前百名送福袋與中衛設計款口罩。

買1送1！量販週年慶第二波再加碼

買1送1！量販週年慶第二波再加碼

有車族想買深坑　過來人推：到信義區超快

有車族想買深坑　過來人推：到信義區超快

跨年恐取消　101：「仍有準備」

跨年恐取消　101：「仍有準備」

明星最愛信義區租屋處　光環不再？租金年掉20%

明星最愛信義區租屋處　光環不再？租金年掉20%

關鍵字：

新光三越微風週年慶信義區周慶周年慶

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

鑑價太低...曹西平暴怒「摔碎過世友寶物」走人！

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

陽明山看日出被性侵！女大生被13cm刀逼就範崩潰

楊銘威長髮剪光！炎亞綸：這是誰

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

20歲的她出獄…陪男友摩鐵狂歡21小時　最後死在床上

「最強奶媽」被直指賣淫！自曝價碼：是30萬

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

老公去一次超市吃一顆威而鋼！被妻鐵鎚活活敲死

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

時間曝光！好市多黑色購物節又來了

更多

最夯影音

更多
老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別

老婆「餵奶被家人圍觀」情緒崩潰！　GAI暖心安撫雙方…網讚：教科書級別
ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

ATM吃錢！女子存入11萬變9萬 銀行不認帳：妳可以去提告啊

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

東區地下街遇變態「衝撞揉左胸」正妹女主持嚇傻：到現在還在痛

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

南開科大把「尊貴學生」寵成奧客　資深講師遭抹黑逼退：踐踏尊嚴

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面