新光三越信義新天地周慶首日湧23萬人　1天賺10億破紀錄

▲新光三越信義新天地周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越信義新天地4館、微風信義3館周慶今（10／22）開跑，上半年疫情民眾不出門，買氣在下半年折扣季爆發，上午未開店前，新光三越外面已經有破千名民眾等排隊進場，加上今年全館消費3,000元送300元的低門檻回饋，首日湧入23萬人次，單日業績破10億元；微風今年開門禮排隊人潮也較去年多，客單也成長20%。

看準今年天氣變化加上民眾無法出國、內需提高的趨勢，新光三越今年推出史上最低全館回饋門檻，全館單筆消費滿3,000元送300元抵用券，果然催出化妝品之外的各類商品業績，除了精品之外，因今年冬天較往年來的濕冷，多合一除濕機、羽絨被胎較往年銷售翻倍，而大衣、外套類商品銷量也較去年成長2成。

天氣轉涼加上多日細雨，許多顧客鎖定除濕機入手，兼具空氣清淨、除濕雙功能合一的機型是顧客主要考量，規格以6公升以上、萬元左右機型受歡迎，單日就賣出超過300台，此外冬被整體業績成長約2至3成，羽絨冬被預計首4日可賣破1800條。





熱銷化妝品則包括品木宣言靈芝水，首日賣破千罐；蘭蔻新品「極光水」首日也賣出2千瓶，其他包括SK-II 青春露大容量開店半小時就搶購300組以上、蘭蔻LANCÔME超極光活萃晶露組開賣1小時後完售；今年許多顧客也鎖定頂級乳霜下手，HR赫蓮娜黑繃帶修護乳霜單天銷量衝破500罐，而全台獨家Hermès Beauty，人氣唇膏21號首日賣出500條，預計整檔可以賣出5千支唇膏。

微風南山周慶首日推限時開門活動，贈送前200名積點禮遇會員來店禮「特殊色口罩」，10分鐘即發送完畢；微風信義100份福袋開門禮則在5分鐘內就發送完畢。微風表示，首日仍以精品珠寶及香氛銷售表現亮眼，男性消費業績突出，今年平均周慶客單價比起平常約成長2成。