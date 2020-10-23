天冷洗澡沒瓦斯好崩潰！ 用App預叫桶裝瓦斯　不怕熱水中斷

▲使用桶裝瓦斯的用戶，最擔心半夜洗澡時瓦斯剛好用完了。（圖／翻攝自pixabay）

消費中心／綜合報導

進入秋冬季節，氣溫也越來越低，睡前洗個暖呼呼的熱水澡超級享受，不過對於桶裝瓦斯的用戶來說，最不想面對的，就是洗澡時遇到瓦斯用完的狀況。為了免除瓦斯中斷的窘境，有業者推出「瓦斯通APP」，用戶不需要打電話，只要動動手指頭就能叫瓦斯，還有瓦斯剩餘量可累積、免加收樓層費等服務，避免煮飯、洗澡突然沒瓦斯的困擾。

▲用App就可以叫桶裝瓦斯，不在家時也可以預約時間送達。（圖／業者提供）

研發此App的蜂群電子商務公司表示，服務主打APP「叫瓦斯不用等」，採用了新世代複合材料瓶，外殼為強化塑鋼，內膽為玻璃纖維材質，可以直接看到瓦斯餘量，不僅重量輕，還附輪子方便拖移，並具有防爆、防漏特性，在使用瓦斯時能更安心。

用戶陳小姐説，「家裡住在公寓4樓，平常白天上班不在家，以往經常在晚上洗澡時突然沒瓦斯，臨時想叫瓦斯，但不是瓦斯行打烊，了就是要等很久才送來。用App叫瓦斯的好處是可以自己選擇配送方式，如果不在家時也可以預約時間，瓦斯就會送至家門口，覺得很方便。」

▲新世代複合材料瓶外殼為強化塑鋼，內膽為玻璃纖維材質，可以直接看到瓦斯餘量。（圖／業者提供）

物流士每次更換完畢會發送通知給用戶，並將剩餘瓦斯秤量後存至APP帳戶內。要自行更換瓦斯也很簡單，進口的直扣式調節器防漏性佳，更換時只需扣上即可，無旋轉開關設計，暫放門外時不需擔心瓦斯被轉開外洩，確保安全。目前「瓦斯通」服務地區包括北北基、桃園、台中、彰化、高雄等地區，今年更將持續拓展更多縣市，提供消費者便利新選擇。