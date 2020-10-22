隨機強押女學生上車性侵　桃園「光頭狼」遭重判10年半

▲桃園市王姓男子今年4月間駕車在大園區隨機強押女學生，載往偏僻處持刀脅迫猥褻。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子今年4月間駕車在大園區隨機持刀強押女學生上車載往偏僻處，後來女學生趁王男下車尿尿時機警下車逃逸向民宅求助獲救，王男惡行才曝光，此案也引發社會大眾譁然；王男出庭時辯稱是「女學生自願並未強迫，是我故意讓她有機會逃跑」等語，地院法官痛斥王男毫無悔意且態度惡劣、辯詞荒誕，審結依攜帶兇器強制性交罪判處王男10年6月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，54歲的王姓男子今年4月23日下午5時許開車經過大園區某處，發現學生下課，王男隨機找落單的14歲女學生上車，女學生察覺有異婉拒並後退遠離車輛，王男竟持刀將女學生強押上車，並以充電線捆綁，載往偏僻處公園，隨後王男對女學生親吻猥褻，王男後來因尿急下車，女學生機警逃逸，並向附近民宅求救報案處理。

桃園警方獲報後，包括大園與楊梅警分局出動大批警力搜尋，結果隔日凌晨被楊梅警分局在幼獅地區圍捕到案。

▲桃園市王姓男子今年4月間駕車在大園區隨機強押女學生，被逮捕後移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

王男在偵訊時矢口否認犯行，辯稱以為女學生已有20餘歲，甚至指稱女學生自願與他發生關係，事後也是故意讓女學生逃跑機會等語；女學生則指證王男持刀要脅，刻意猥褻等證詞，桃檢偵訊後依攜帶兇器強制性交罪嫌將王男起訴。

地院法官審訊時，提出包括監視器畫面、尖刀等證物，認為王男相關辯詞不足採信，且犯案時刻意剝奪女學生自由，犯後否認且毫無悔意更態度惡劣、辯詞荒誕，迄今未取得被害人家屬原諒，難認有何真誠悔悟之意，女學生家長在審理時希望「希望法院重判」，法官審結依攜帶兇器強制性交罪判處10年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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