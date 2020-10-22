姐姐蕾絲又來了！中衛Ｘ謝金燕聯名口罩10/24開搶　僅11間小7買得到

▲中衛Ｘ謝金燕聯名口罩。（圖／翻攝自《7-ELEVEN》臉書專頁，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

曾造成轟動的中衛與「謝金燕聯名款」姐姐蕾絲口罩，又將開賣啦，上次沒搶到的粉絲，這次終於有機會收藏，將在10月24日上午10點半正式開搶。

▲謝金燕姐姐款口罩即將開賣。（圖／翻攝中衛臉書粉專）

7-ELEVEN粉絲專頁貼出公告，將於10月24日早上正式開賣中衛Ｘ謝金燕聯名口罩，限定販售價每盒199元，僅限定11間Big7門市販售。將於上午10點半開始發放號碼牌，數量有限，每人限購一盒，不得代排或預留，並公告提醒勿以物品佔位或插隊、勿大聲喧嘩影響鄰近商家或住戶、非官方發放號碼牌請勿領取。

＊11間開賣門市一覽：

三沅 桃園市楊梅區三民北路88號1F

橋富 台南市永康區大橋二街130&132號

愛六 基隆市仁愛區仁一路281號1樓

市鑫 台中市中區自由路二段9號1樓

陽光城 台南市善化區陽光大道198號

原義 台中市西屯區忠義街80號

高昌 高雄市楠梓區創新路615號

廣華 桃園市龜山區文化三路386號1樓

博源 台北市中正區思源街16號

愛河 高雄市前金區博孝里河東路8號1樓

鑫廣 台中市南區福順里忠明南路787號