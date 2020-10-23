正妹女友為4.5億元投資「陪金主上床」　綠帽男發現怒PO真相

▲女職員與行相關負責人發生性關係，為的是讓對方購買新台幣4.5億的債券。（圖／翻攝自@鳴新善懿微博）

文／CTWANT

大陸金融圈近日傳出性醜聞！一名證券公司女職員疑為獲得1.5億人民幣，約新台幣4.5億元的投資認購，竟甘願與金主上床的事件，引發關注。

網民「鳴新善懿」18日在微博爆料，他的35歲前女友，面容姣好，在江蘇南京的一家證券團隊從事銷售工作，過去兩人感情很好，直到他有一次無意檢查女友手機時，發現了曖昧對話，意外發現女友協助另一家券商進行債券分銷工作時，居然和金主上了床。

▲正妹OL陪「金主上床」被抓包。（圖／翻攝自@鳴新善懿微博）

這名35歲的正妹女職員，被前男友揭穿為了獲得價值1.5億人民幣投資認購，竟賣身陪金主上床，給男友戴綠帽。這名原PO直言，「當時我就大腦一片空白」。不過網民質疑這起事件的真實性，「鳴新善懿」於是透露更多細節，指事件發生於8月，也有人發現「鳴新善懿」曾於9月已在網上大吐苦水。

▲原PO回應證實真實性。（圖／翻攝自@鳴新善懿微博）

有網民指出，原PO所提到的「20海發01」，是海安市城建開發投資集團有限公司2020年非公開發行公司債券（第一期），而負責的這家證券公司，正好是這名原 PO女友服務的單位，這家券商今年因管理不善、相關工作人員工作失職等問題，遭監管部門重罰。有網民認為，「涉事機構應啟動調查，若是假的，應還當事人清白，若是真的，那就涉嫌職務犯罪，後果相當嚴重」，針對這起事件，涉事的券商則表示，「不瞭解事件，人家是亂寫的」。

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